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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴

اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴

مرکز آمار ایران با هدف رصد دقیق وضعیت اقتصادی، گزارش فصلی اقتصاد ایران مربوط به زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش، بازتاب‌ آخرین تغییرات در حوزه‌های اشتغال، تورم، حساب‌های ملی و ... است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در این گزارش آمده است که آمارهای صحیح و به‌روز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌نیاز برنامه‌ریزی و توسعه است. مقایسه روند توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطلاعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.

مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمارهای رسمی شاخص‌های اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤلان، برنامه‌ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور و هدف رصد وضعیت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اقدام به تهیه و انتشار مجموعه‌ای موضوعی با عنوان نشریه «گزارش فصلی اقتصاد ایران» نموده است.

این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخص‌های اشتغال و بیکاری، حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص‌های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی میباشد.

کد مطلب 6884588
طیبه بیات

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