اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در این گزارش آمده است که آمارهای صحیح و به‌روز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌نیاز برنامه‌ریزی و توسعه است. مقایسه روند توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطلاعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.

مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمارهای رسمی شاخص‌های اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤلان، برنامه‌ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور و هدف رصد وضعیت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اقدام به تهیه و انتشار مجموعه‌ای موضوعی با عنوان نشریه «گزارش فصلی اقتصاد ایران» نموده است.

این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخص‌های اشتغال و بیکاری، حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص‌های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی میباشد.