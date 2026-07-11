به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن سبزبین پیش از ظهر شنبه در مراسم تشییع شهید علیرضا بالیده بیان کرد: شهدای سرافراز مدافع وطن، با شهادت خود میراثی بسیار ارزشمند برای این سرزمین به یادگار گذاشته‌اند و امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون رشادت ها و خون شهدا است.

وی تصریح کرد: هوایی که امروز مردم با آرامش تنفس می‌کنند و زمینی که بر آن گام برمی‌دارند، یادآور ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که جان خود را برای عزت و استقلال ایران تقدیم کرده اند.

حجت‌الاسلام سبزبین یاد آور شد: مکتب شهادت سه درس بزرگ برای جامعه دارد اعم از حسرت رسیدن به مقام شهدا، اندوه از دست دادن چنین سرمایه‌های بزرگی و اتمام حجت بودن راه آنان برای همه کسانی که امروز در این سرزمین زندگی می‌کنند.

وی مقاومت را بزرگ‌ترین میراث شهدا دانست و افزود: عزت، استقلال و امنیت ایران تنها با صبر، استقامت و ایستادگی استمرار خواهد یافت.

مسئول آموزش عقیدتی سیاسی مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع) بیرجند با تجلیل از صبر خانواده شهید، این داغ را ادامه همان مسیر پرافتخاری دانست که خانواده‌های بزرگ همواره در تاریخ اسلام پیموده‌اند.

گفتنی‌ است؛ در ادامه نماز بر پیکر مطهر شهید «علیرضا بالیده» توسط آیت الله سید علیرضا عبادی با حضور استاندار، خانواده شهدا و فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در مرکز استان خوانده شد.

همچنین گروه های مختلف مردم در حالی که فضای شهر بیرجند معطر به عطر شهادت شده بود و شعارهایی اعم از " هیهات من الله، خونخواه پدر گوش به فرمان پسر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، آمریکا در چه فکریه ایران پر از بسیجیه" را می‌دادند، پیکر این شهید مدافع وطن را از مصلی بیرجند تا گلزار شهدای این شهر تشییع کردند.

پیکر مطهر شهید« علیرضا بالیده » در میان حزن و اندوه حاضران در گلزار شماره دو شهدای بیرجند به خاک سپرده شد.