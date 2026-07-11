به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه با اشاره به آبگیری کامل این تالاب اظهار کرد: بررسی های میدانی نشان میدهد وضعیت آبی و زیستی تالاب مطلوب است و با توجه به وسعت پهنه آبی و شرایط موجود، انتظار میرود پایداری مناسبی در ماههای پیشرو داشته باشد.
وی با اشاره به قرار گرفتن این تالاب در مسیر انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه، بر ضرورت پایش مستمر این مسیر و صیانت از حقابه دریاچه ارومیه تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی افزود: همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، بهویژه شرکت آب منطقهای، در جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و تضمین انتقال حقابه دریاچه ارومیه، نقش مهمی در تحقق اهداف احیای این دریاچه دارد.
کانال انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه در چارچوب برنامههای احیای دریاچه احداث شده و بخشی از نیاز آبی این پهنه آبی را از طریق انتقال حقابه تامین میکند.
تالاب بین المللی درگهسنگی (سیران گلی) به مساحت ۷۳۵ هکتار در یک کیلومتری سه راهی محمدیار و در حوضه آبریز رودخانه «گدار» قرار گرفته است و با جریانهای این رودخانه و روانابهای ناشی از بارش بر سطح حوضه آبریز تغذیه میشود که سالانه پذیرای گونههای مختلف پرندگان از جمله فلامینگو است.
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