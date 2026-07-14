به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی عابدی اظهار کرد: دادگستری گلستان با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و بدون ورود به فرآیندهای قضایی، اجرای طرحی مشترک را برای احیای تالاب گمیشان و مقابله با کانون‌های تولید ریزگرد در استان در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه ریزگردها طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی گلستان و استان‌های همجوار تبدیل شده‌اند، افزود: مطالعات انجام‌شده در کارگروه پژوهش و تحقیقات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دبیری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد که خشک شدن تالاب گمیشان از عوامل اصلی شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار در منطقه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان ادامه داد: نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن بود که با اصلاح کانال انتقال آب مجتمع پرورش میگوی گمیشان می‌توان مسیر انتقال آب از دریا را به کمتر از پنج کیلومتر کاهش داد تا آب به‌صورت مستقیم به این مجتمع منتقل شود و در عین حال حقابه تالاب گمیشان نیز تأمین شود.

عابدی گفت: با همکاری اداره‌کل شیلات، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای گلستان و در چارچوب اقدامات پیشگیرانه، اجرای این طرح به تصویب رسید و عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و اصلاح مسیر انتقال آب آغاز شده است.

وی تأمین پایدار آب مجتمع پرورش میگو، جلوگیری از خشک شدن تالاب ۲۰ هزار هکتاری گمیشان و کاهش خطر گسترش ریزگردها را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح برشمرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان افزود: اجرای این اقدام علاوه بر آثار زیست‌محیطی، از بیکار شدن حدود سه هزار نفر از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم مجتمع پرورش میگو جلوگیری می‌کند و زمینه تداوم تولید، صادرات و حفظ ارزآوری سالانه حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه را برای کشور فراهم خواهد کرد.