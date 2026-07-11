تقوی: آینده والیبال در گرو پرورش استعدادها و توانمندسازی مربیان است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی ظهر شنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات والیبال استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استانهای اثرگذار در توسعه والیبال ایران را دارد.
وی افزود: ارتقای آموزش مربیان، برنامهریزی هدفمند و توسعه زیرساختها، مسیر تبدیل هیات والیبال مرکزی به الگوی ملی را هموار میکند.
تقوی تصریح کرد: رشد والیبال مرکزی حاصل تلاش منسجم هیات است و استمرار این موفقیت به برنامهریزی و اجرای دقیق نیاز دارد.
وی ادامه داد: ترکیب توان مربیان بومی با دانش متخصصان برجسته، زمینهساز ارتقای سطح فنی مربیان و بازیکنان استان است.
رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: رشد والیبال کشور، نیازمند عبور از نگاه کمی و حرکت به سمت آموزشهای اثربخش و کیفی است.
وی افزود: فدراسیون از تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای والیبال، بهویژه والیبال ساحلی، حمایت میکند اما ایجاد بسترهای اولیه بر عهده استانها خواهد بود.
تقوی بیان کرد: هیاتهای استانی باید در کنار توسعه ورزشی، از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی والیبال نیز بهرهبرداری کنند.
وی گفت: حمایت از مناطق کمتر برخوردار و ایجاد فرصت برابر برای رشد استعدادها، در دستور کار فدراسیون والیبال قرار دارد.
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