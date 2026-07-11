به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست شورای معاونان فرمانداری دشتی با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران اظهار کرد: مردم با حضور گسترده و باشکوه خود بار دیگر وفاداری و پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید نشان دادند و دین خود را ادا کردند؛ از این رو مسئولیت ما در قبال مردم بیش از گذشته شده است.
وی افزود: با مشارکت، همافزایی و همکاری مطلوب همه جانبه شهرستان شامل مجموعه دولت و شورای اداری، شورای تامین، ائمه جمعه، دستگاههای اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف، شهردای ها، دهیاری ها،شوراها و سایرین برنامههای متنوع و ارزشمندی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود و از همه دستاندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی میکنم.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد، همدلی و انسجام در مسیر خدمترسانی به مردم گفت: وفاق و هماهنگی میان مدیران و دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق اهداف دولت چهاردهم و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم میکند.
مقاتلی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت تصریح کرد: برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر هفته دولت، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژهها و همچنین معرفی خدمات و دستاوردهای نظام و دولت باید با جدیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
ضرورت پیگیری مستمر مسائل حوزه آب و برق شهرستان
وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل حوزه آب و برق شهرستان تأکید کرد و افزود: با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا، مدیران دستگاههای اجرایی ضمن پیگیری روزانه مشکلات این حوزه، نسبت به مدیریت و صرفهجویی در مصرف انرژی اهتمام ویژه داشته باشند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در این زمینه، نقش مهمی در پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد داشت.
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