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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

فرماندار دشتی: برنامه‌های هفته دولت با جدیت پیگیری شود

فرماندار دشتی: برنامه‌های هفته دولت با جدیت پیگیری شود

بوشهر- فرماندار دشتی بابیان اینکه برنامه‌های هفته دولت با جدیت پیگیری شود بر تلاش جهت افزایش رضایتمندی جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست شورای معاونان فرمانداری دشتی با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران اظهار کرد: مردم با حضور گسترده و باشکوه خود بار دیگر وفاداری و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید نشان دادند و دین خود را ادا کردند؛ از این رو مسئولیت ما در قبال مردم بیش از گذشته شده است.

وی افزود: با مشارکت، هم‌افزایی و همکاری مطلوب همه جانبه شهرستان شامل مجموعه دولت و شورای اداری، شورای تامین، ائمه جمعه، دستگاه‌های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف، شهردای ها، دهیاری ها،شوراها و سایرین برنامه‌های متنوع و ارزشمندی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود و از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی می‌کنم.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد، همدلی و انسجام در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گفت: وفاق و هماهنگی میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف دولت چهاردهم و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم می‌کند.

مقاتلی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته دولت، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها و همچنین معرفی خدمات و دستاوردهای نظام و دولت باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ضرورت پیگیری مستمر مسائل حوزه آب و برق شهرستان

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل حوزه آب و برق شهرستان تأکید کرد و افزود: با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا، مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن پیگیری روزانه مشکلات این حوزه، نسبت به مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، نقش مهمی در پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد داشت.

کد مطلب 6885227

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