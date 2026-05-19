فرماندار دشتی: پاسخگویی به مطالبات مردم در اولویت مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست شورای معاونان فرمانداری دشتی با قدردانی از زحمات و اقدامات مدیران در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از مردم در تجمعات و برنامه‌های جاری ضروری است و باید برای تقویت و تثبیت همبستگی اجتماعی در سطح جامعه تلاش شود.



وی افزود: با توجه به افزایش مراجعات مردمی و شرایط کنونی جامعه، مدیران باید با سعه صدر بیشتری پاسخگوی مطالبات مردم باشند.



فرماندار دشتی بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: جلسات تنظیم بازار باید به صورت هفتگی برگزار شود تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌طور مستمر رصد شود.



مقاتلی ادامه داد: پروژه‌های عمرانی شهرستان باید به‌صورت روزانه رصد و پیگیری شوند تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.



وی همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید ضمن حفظ آمادگی، اقدامات و تمهیدات لازم را در این زمینه انجام دهند.



فرماندار دشتی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی و تأکیدات دولت و استاندار بوشهر، لازم است همه ادارات در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.



مقاتلی اشتغال را یکی از موضوعات مهم دولت عنوان کرد و بر برگزاری مستمر جلسات «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری و صیانت از اشتغال» تأکید کرد.