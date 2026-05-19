۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

فرماندار دشتی: پاسخگویی به مطالبات مردم در اولویت مدیران باشد

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با سعه صدر بیشتر پاسخگوی مراجعات مردمی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست شورای معاونان فرمانداری دشتی با قدردانی از زحمات و اقدامات مدیران در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از مردم در تجمعات و برنامه‌های جاری ضروری است و باید برای تقویت و تثبیت همبستگی اجتماعی در سطح جامعه تلاش شود.

وی افزود: با توجه به افزایش مراجعات مردمی و شرایط کنونی جامعه، مدیران باید با سعه صدر بیشتری پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

فرماندار دشتی بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: جلسات تنظیم بازار باید به صورت هفتگی برگزار شود تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌طور مستمر رصد شود.

مقاتلی ادامه داد: پروژه‌های عمرانی شهرستان باید به‌صورت روزانه رصد و پیگیری شوند تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید ضمن حفظ آمادگی، اقدامات و تمهیدات لازم را در این زمینه انجام دهند.

فرماندار دشتی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی و تأکیدات دولت و استاندار بوشهر، لازم است همه ادارات در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.

مقاتلی اشتغال را یکی از موضوعات مهم دولت عنوان کرد و بر برگزاری مستمر جلسات «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری و صیانت از اشتغال» تأکید کرد.

