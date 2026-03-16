به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از اداره برق شهرستان دشتی ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مجموعه برق در شرایط سخت، اظهار کرد: خدمات‌رسانی به مردم نباید دچار وقفه شود و همه دستگاه‌ها باید با تمام توان در مسیر خدمت به شهروندان تلاش کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب به مردم افزود: مردم ما لایق بهترین خدمات هستند و مسئولان باید با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف، بهترین خدمات را به آنان ارائه دهند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و جلب رضایت مردم تأکید کرد و گفت: رضایت‌مندی مردم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و باید در رأس برنامه‌های کاری قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن بررسی روند ارائه خدمات در اداره برق شهرستان دشتی، بر تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی تأکید کرد.