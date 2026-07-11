به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق قم، این شرکت ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجادشده، از صبوری و همراهی مشترکان قدردانی کرد و اعلام داشت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای حفظ پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به کار گرفته شده است.



در این اطلاعیه از مشترکان درخواست شده است با کاهش دست‌کم ۱۰ درصدی مصرف برق، در مدیریت بار شبکه همکاری کنند تا از بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری شود.



بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش حجم تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۱ و احتمال اختلال در پاسخگویی، مشترکان می‌توانند برای مشاهده برنامه خاموشی‌ها، ثبت گزارش قطعی برق و اعلام خاموشی از نرم‌افزار «برق من» استفاده کنند.