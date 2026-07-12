حماسه مردم سمنان در میزبانی از زائران رهبر شهید؛ دشمنان ناامید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در پیام مشترکی از نقش آفرینی مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به خصوص میزبانی زائران رضوی قدردانی کردند. متن پیام به این شرح است:
نهم اسفندماه ۱۴۰۴ مصادف با دهمین روز ماه مبارک رمضان، خباثت دشمنان کینهتوز انقلاب اسلامی ایران، جنایتی بس عظیم رقم زد که جهان اسلام و عموم آزادگان و عدالتخواهان را در غم و اندوه فروبرد، غمی که با شهادت مظلومانه ولیامر مسلمین جهان حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضوانالله تعالی علیه و اعضای خانواده ایشان آغاز و در ادامه با شهادت جمعی از دانشآموزان عزیز و نیز فرماندهان نظامی و شخصیتهای خدوم کشور مضاعف شد.
دشمن جنایتکار و سفاک در توهمات خود نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکرد، غافل از اینکه خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به بعثت و جوشش ملتی تبدیل خواهد شد که همواره یاریگر نظام اسلامی برای حرکت در مسیر تحقق آرمانهای خود بوده است، بعثتی که علیرغم طراحی بدخواهان، پیوند میان امام و امت را بیش از پیش تقویت کرد و جلوهای از آن در مراسم باشکوه بدرقه و تشییع آقای شهید ایران در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا با حضوری بینظیر و تکرارنشدنی، پیش روی جهانیان قرار گرفت.
استان سمنان بهعنوان استان بینالحرمین شهرهای قم و مشهد، در این رویداد تاریخی و حماسی در طول برگزاری آیین وداع و بدرقه رهبر شهید، با تمام ظرفیتها، توانمندیها و امکانات خود در میدان خدمترسانی به زائران و عزاداران حضور یافت و با جلوهای کمنظیر از عشق، ارادت و ولایتمداری، نقشی ماندگار در شکوهبخشی به این حماسه بزرگ ایفا کرد؛ نقشی که بیتردید بهعنوان سندی پرافتخار از وفاداری مردم این دیار به آرمانهای والای انقلاب و رهبری شهید انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.
حضور باشکوه و کمنظیر ملت سرافراز ایران اسلامی در آیین بدرقه آقای شهید ایران، جلوهای ماندگار از ایمان، بصیرت، وحدت و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و بار دیگر نشان داد که این ملت بزرگ، در پرتو ولایت، یکپارچه و استوار ایستاده و هیچ توطئهای یارای مقابله با آن را نخواهد داشت.
اینجانبان با تعظیم در برابر عظمت مردم شریف استان و تمامی نقشآفرینان این رویداد بزرگ در بخشهای مردمی، خصوصی و دولتی، بر خود لازم میدانیم از نمایندگان محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران، ائمه محترم جمعه و جماعات، اعضای شورای تأمین، فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، سپاه، بسیج، فراجا، جمعیت هلالاحمر، اورژانس، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی خصوصا ادارت کل آموزش و پرورش و راهداری و حمل و نقل جاده ای، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، اصناف، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، واحدهای تولیدی، صنعتگران، معدنکاران، کشاورزان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان و دانشگاهیان، ورزشکاران، خیرین، هیئتهای مذهبی، هیات امنا و خادمان مساجد، گروههای جهادی، تشکلهای مردمی و احزاب، خادمیاران رضوی، عتبات عالیات، حوزه های علمیه برادران و خواهران، فعالان فرهنگی، رسانهای، خبرنگاران و عموم مردم شریف استان که با عشق و اخلاص در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و میزبانی از زائران مشارکت داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
بیتردید این همدلی، ایثار و انسجام، سرمایهای ارزشمند برای استان سمنان و نمادی روشن از وفاداری مردم این دیار به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ عاشورا و ولایت است و این حضور ماندگار برای همیشه در تاریخ استان ثبت خواهد شد.
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