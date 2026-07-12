  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

مرکز فرماندهی و تعمیرات جنگنده‌های آمریکا درهم کوبیده شد

مرکز فرماندهی و تعمیرات جنگنده‌های آمریکا درهم کوبیده شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی و کنترل پایگاه العدید در هم کوبیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.
بجنگ تا بجنگیم.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6885422
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها