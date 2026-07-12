به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ
در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودککش آمریکا به پایگاههای ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد.
دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخهای کوبندهتر را در بر خواهد داشت.
بجنگ تا بجنگیم.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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