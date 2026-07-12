فعالیت برخی معادن آذربایجان غربی باید بررسی و تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت برخی معادن استان، اظهار کرد: بخشی از معادن استان به دلیل دستورات منابع طبیعی بلوکه شدهاند که این موضوع نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
وی ادامه داد: کاهش سهمیه و افزایش قیمت سوخت معادن استان، امکان صدور استعلام برای محدوده های بلوکه بالای ۳ سال مشروط به احداث واحد فراوری سرمعدن و امکان صدور مجوز برداشت شن و ماسه برای واحدهای تولیدی استان از طریق برگزاری مزایده عمومی بررسی و ارزیابی شده و تصمیمات لازم حمایتی اتخاذ می شود.
خیرخواه اضافه کرد: در محدودههایی که معادن درآن به مزایده واگذار شدهاند، اما پیش از این دارای پروانه بودهاند، مجوزهای لازم برای بهرهبرداری صادر خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی، با انتقاد از روند استعلامها در واگذاری محدودههای معدنی، تصریح کرد: در استان، رویه نادرستی وجود دارد و در موضوع واگذاری محدودهها از میراث فرهنگی استعلام گرفته میشود، در حالی که باید این دستگاه از ابتدا حریمهای خود را مشخص و اعلام کند.
علی مصطفوی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد، تمام مراحل انجام میشود و پس از آن میراث فرهنگی محدودههای مورد نظر خود را اعلام میکند که این مسئله مشکلاتی را در روند فعالیتهای معدنی ایجاد کرده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجانغربی با تاکید بر ظرفیتهای معدنی آذربایجانغربی اظهار کرد: آذربایجان غربی از بزرگ ترین ظرفیتهای معدنی کشور برخوردار است، اما برخی برخوردها و موانع ایجادشده، در شان این ظرفیتها نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز، با اشاره به ضوابط فعالیتهای معدنی گفت: براساس مقررات، معادن باید حداقل ۵۰۰ متر از مراکز جمعیتی فاصله داشته باشند و نوع فعالیت نیز نباید آلایندگی برای ساکنان ایجاد کند.
حجت جباری ادامه داد: سال گذشته ۴۲ مورد مجوز و موافقت برای معادن از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست صادر شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه رعایت نکردن فاصله ۵۰۰ متری فعالیتهای معدنی از مراکز جمعیتی، اجحاف در حق ساکنان است، اظهار کرد: اولویت محیط زیست، حفظ سلامت و حقوق مردم است،از اینرو پیش از اجرای فرآیندهای مزایده و بهرهبرداری از معادن، باید استعلامهای لازم از ادارهکل حفاظت محیط زیست اخذ شود.
در این شورا ۳۱ موضوع در راستای صدور مجوزهای برداشت موقت و تامین مصالح مورد نیاز برای پروژه های عمرانی و معافیت حقوق دولتی و تمدید پروانه های اکتشاف مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم و حمایتی اتخاذ گردید.
در ادامه اعضای شورای معادن استان؛ ۱۴ فقره مجوز برداشت مصالح توسعه راههای استان برای پیمانکاران پروژههای عمرانی را مورد بررسی قرار داده و موافقت کردند.
همچنین در این شورا ۲ فقره مجوز برداشت مصالح کوهی واحدهای تولیدی شن و ماسه استان بررسی و موافقت شد.
همچنین صدور مجوز برای ۱۳ فقره برداشت معدنی به میزان ۲۷۰ هزار تن ماده معدنی برای اجرای پروژههای عمرانی موافقت شد.
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