به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ولی‌پوری، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز دوباره پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های استان تهران پس از پایان مأموریت خدمت‌رسانی به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی که معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران است، اظهار کرد: در روزهای برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیت‌های انسانی، ماشین‌آلات و امکانات راهداری برای تأمین ایمنی تردد، روان‌سازی عبور و مرور و خدمت‌رسانی به زائران و کاربران جاده‌ای به‌صورت شبانه‌روزی به کار گرفته شد و اکنون با پایان این مأموریت، پروژه‌های عمرانی و نگهداری راه‌ها با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

ولی‌پوری افزود: راهداران استان در محورهای شریانی و اصلی، فعالیت‌های اجرایی خود را با تمرکز بر ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت مسیرهای ارتباطی و آماده‌سازی راه‌ها برای تردد ایمن هموطنان ادامه می‌دهند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری و مرمت خرابی‌های روسازی، درزگیری، اصلاح شانه راه، تسطیح و رگلاژ حریم، بازسازی علائم، خط‌کشی محورها، نصب و تعمیر گاردریل و نیوجرسی، تعمیر روشنایی، پاکسازی حریم راه‌ها و اصلاح نقاط مستعد حادثه با اولویت در محورهای مواصلاتی استان در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، حفظ سرمایه‌های ملی، افزایش عمر روسازی راه‌ها و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای است و تلاش می‌شود تمامی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با استفاده از ظرفیت کامل نیروهای عملیاتی و ماشین‌آلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

ولی‌پوری در پایان تأکید کرد: راهداران استان تهران در تمام طول سال و در همه شرایط در کنار مردم حضور دارند و روند اجرای پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.