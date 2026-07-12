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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

معاون راهداری تهران از آغاز دوباره پروژه‌های ایمن‌سازی راه‌ها خبر داد

معاون راهداری تهران از آغاز دوباره پروژه‌های ایمن‌سازی راه‌ها خبر داد

تهران- معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران گفت: پس از پایان مأموریت خدمت‌رسانی به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ولی‌پوری، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز دوباره پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های استان تهران پس از پایان مأموریت خدمت‌رسانی به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی که معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران است، اظهار کرد: در روزهای برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیت‌های انسانی، ماشین‌آلات و امکانات راهداری برای تأمین ایمنی تردد، روان‌سازی عبور و مرور و خدمت‌رسانی به زائران و کاربران جاده‌ای به‌صورت شبانه‌روزی به کار گرفته شد و اکنون با پایان این مأموریت، پروژه‌های عمرانی و نگهداری راه‌ها با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

ولی‌پوری افزود: راهداران استان در محورهای شریانی و اصلی، فعالیت‌های اجرایی خود را با تمرکز بر ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت مسیرهای ارتباطی و آماده‌سازی راه‌ها برای تردد ایمن هموطنان ادامه می‌دهند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری و مرمت خرابی‌های روسازی، درزگیری، اصلاح شانه راه، تسطیح و رگلاژ حریم، بازسازی علائم، خط‌کشی محورها، نصب و تعمیر گاردریل و نیوجرسی، تعمیر روشنایی، پاکسازی حریم راه‌ها و اصلاح نقاط مستعد حادثه با اولویت در محورهای مواصلاتی استان در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، حفظ سرمایه‌های ملی، افزایش عمر روسازی راه‌ها و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای است و تلاش می‌شود تمامی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با استفاده از ظرفیت کامل نیروهای عملیاتی و ماشین‌آلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

ولی‌پوری در پایان تأکید کرد: راهداران استان تهران در تمام طول سال و در همه شرایط در کنار مردم حضور دارند و روند اجرای پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6885562

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