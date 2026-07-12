به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد سعیدیآریا ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید امت قدس سره و خانواده محترم ایشان در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد با اشاره به مسائل راهبردی و اعتقادی، بر لزوم استقامت در مسیر دین و تبعیت از ولایت تأکید کرد و نسبت به نقشههای دشمن برای تضعیف باورهای دینی و سیاسی جامعه هشدار داد.
وی با اشاره به نقش شیطان بزرگ در مدیریت بحرانها، بیان داشت: هدف اصلی آمریکا ایجاد تزلزل در یقین و ایمان جامعه اسلامی است.
این استاد حوزه و دانشگاه مواضع ترامپ در قبال عربستان را نمونهای از سیاستهای استثمارگرانه برشمرد و افزود: دشمن با وعدههای فریبنده و تلاش برای تغییر هویت فکری ملتها درصدد است تا میان مردم و ارزشهای الهی فاصله بیاندازد؛ اما کشور ایران جایگاه ارزشها است و ما در برابر این جنایات ایستادگی خواهیم کرد.
سعیدی آریا با اشاره به تجربیات تاریخی و دوران استعمار و دوران کاپیتولاسیون و تحقیر ملتها اذعان داشت: عزت ملتها در گرو پایبندی به اصول توحیدی است.
وی با نقد وعدههای رفع تحریم از سوی دشمنان تصریح کرد: آمریکای جنایتکار برای رسیدن به اهداف خود وعدههایی میدهد که با واقعیتهای رفتاری آنها همخوانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد عمل به آموزههای توحیدی است که اگر به صورت جدی دنبال شود، هیچ قدرتی توان تکان دادن پیکره ملت را نخواهد داشت.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیامهای سیاسی مراسمهای اخیر، از جمله استفاده از پرچم قرمز در تشییع شهید قائد امت، آن را پیامی روشن به دشمنان دانست و بیان داشت: دشمن با تهدید به نابودی سعی در ایجاد ترس دارد، اما وظیفه ما بالا بردن هزینههای تجاوز دشمن است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر قدرت بازدارندگی تأکید فرمودند ما نیز باید نشان دهیم که هر ضربهای به ما وارد شود، هزینهای سنگینتر برای دشمن خواهد داشت تا از طمعورزی دشمن جلوگیری شود.
وی با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات صورت گرفته در غزه و لبنان، اظهار داشت: در حالی که کودکان در این سرزمینها قربانی میشوند، سکوت برخی بدترین نوع فتنه است؛ ما باید از ستمدیدگان حمایت کنیم.
سعیدی آریا با استناد به آیات قرآن کریم و تاریخ اسلام ایستادگی بر حق را تنها راه رسیدن به پیروزی دانست و یادآور شد: باطل رفتنی است و کسانی که با تکیه بر ادعای عقلانیت، سعی در حذف خدا از معادلات دارند در اشتباه هستند، سعادت حقیقی در گرو پای کار دین و توکل به خداوند متعال است.
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