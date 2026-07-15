برپایی محافل قرآنی بزرگداشت امام شهید در چهارمحال و بختیاری 

حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزی قرارگاه قرآنی کشور برای برپایی یکهزار محفل انس با قرآن کریم به یاد قائد شهید امت، اظهار کرد: از این تعداد، ۴۰ محفل قرآنی سهم استان چهارمحال و بختیاری است که با همکاری مجموعههای مردمی، به همت جامعه فرهنگی قرآنی عصر استان و زیر نظر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان برگزار خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این محافل قرآنی در روزهای پنجشنبه و جمعه پیشرو همزمان با سراسر کشور برپا میشود، ادامه داد: از عموم مردم استان دعوت میشود در این محافل معنوی شرکت و با تلاوت و استماع آیات وحی به یاد امام شهیدمان، دین خود را به ایشان ادا کنند.
منصوری با بیان اینکه هر شهرستان یک محفل محوری و شاخص را با حضور حداکثری مردم در دستور کار دارد، افزود: محفل قرآنی محوری در مرکز استان، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۸ در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون سلام الله علیهما و با تلاوت قاریان ممتاز استانی برگزار میشود.
وی با قدردانی از همکاری مؤسسات قرآنی، خانههای قرآن و بانیان مجالس خانگی قرآن، بیان کرد: با توجه به استقبال خوب فعالان و مراکز مردمنهاد قرآنی برای برپایی این مجالس، تا کنون ۶۰ محفل نورانی قرآنی در سراسر استان قطعی شده است.
منصوری با یادآوری شخصیت ممتاز قرآنی امام شهید و تأکیدات ویژه ایشان نسبت به انس آحاد جامعه با کلام وحی، اظهار کرد: این محافل معنوی فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای امامین انقلاب و بیعت دوباره با امام جدید انقلاب، آیتالله سیدمجتبی خامنهای است.
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