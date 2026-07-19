دلایل تشییع تاریخی امام شهید؛ چرا دشمن عصبانی است 

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «این تشییع میلیونی و بینظیر از علمدار مقاومت، جلوهای تمام عیار از همدلی و اخوّت و هممرامی بین دو ملّت عراق و ایران را نشان داد. این حضور چند ده میلیونی هم در ایران و هم در عراق آن هم به مناسبت تشییع و بدرقهی امام مجاهد شهید اعلیاللهمقامهالشّریف، فصل جدیدی از بیداری و نقشآفرینی برای تغییر معادلات از پیشساختهی مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بیدردسر و سلطهگرانهاش بر منطقه، خیالی خام بیش نیست.» این بخشی از پیام شب گذشته رهبر معظم انقلاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای است که در کنار تأکید بر حفظ و تقویت «اتحاد مقدس» ملت ایران، عظمت تشییع قائد شهید امت اسلامی را بر هم زننده معادلات و محاسبات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی و جبهه کفر جهانی دانستند.
حضور عظیم ملت مبعوث ایران و مردم عراق یک لطف الهی بود که به واسطه اخلاص، صداقت، شجاعت و اخلاق حسنه رهبر شهید شکل گرفت و مردم با جان و دل تشییع رهبر شهیدشان شرکت کردند.
امام شهید شیعه واقعی مکتب امیرالمومنین (ع) بودند
سعید مولوی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازتاب گسترده تشییع میلیونی امام شهید انقلاب اسلامی ایران در شهرهای تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهد مقدس، اظهار کرد: عظمت این تشییع مطابق اصول و قاعده بود با این توضیح که شخصیت در تراز علمی، سیاسی، فرهنگی، دینی و معنوی امام شهید طبیعتاً مستحق چنین بدرقه و استقبالی بود و انتظار هم همین بود که عموم مردم و مریدان و دوستداران ایشان را تعظیم و تکریم کنند و این حماسه خلق شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه امام شهید شیعه واقعی مکتب امیرالمومنین (ع) بودند و همین فراز در بیان جامعیت و عظمت شخصیت ایشان کفایت میکند، ادامه داد: یعنی ایشان در زندگی سیاسی و اجتماعی و سلوک فردی خودشان، آموزههای علوی را عملیاتی کردند و به معنی واقعی کلمه زیست علوی و اهل بیتی داشتند.
مولوی با تأکید بر نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر، بیان کرد: ایشان فرمودند که در کارها هم عجله نکن و هم کندی به خرج نده، بلکه کارهایت را در جای خودش و در زمان خودش انجام بده. امام شهیدمان هم در بیانات و هم در سیره رفتاری و عملی بر این نکته امام (ع) یعنی اقدام بهجا و بههنگام، کاملاً مقید بودند.
وی با یادآوری حملات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی در جنگ ۱۲ روزه و شهادت جمعی از فرماندهان رده اول نظامی ایران، گفت: امام شهید و فرمانده کل قوا در اقدامی بههنگام، فرماندهان جدید را منصوب و جایگزین کردند و لذا پاسخهای ایران علیه این تهاجم آغاز شد و غیورمردان نیروهای مسلح کشورمان آن حماسه جهاد و دفاع را رقم زدند.
ملت مبعوث درسآموخته امام شهید هستند
مولوی با تصریح اینکه مردم ایران درسآموخته امام شهید انقلاب امام خامنهای هستند، بیان کرد: حضور بهجا و بههنگام و خلق حماسه تاریخی تشییع رهبر شهید نشان داد که شاگردان مکتب امام خامنهای درس خود را خوب بلدند و این حاصل تربیت در این مکتب والاست که در امتداد مکتب خمینی کبیر و در خط مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام است؛ این تشییع باشکوه گواه این گزاره دینی است که «الناس علی دین ملوکهم.»
وی حماسه تاریخی و ماندگار تشییع امام شهید انقلاب اسلامی را محصول دو رکن «تشییع شونده» و «تشییع کنندگان» دانست و توضیح داد: رکن تشییع شونده بر تشییع کنندگان اثر مستقیم دارد به این معنا که هر قدر تشییع شونده مقام و جایگاه و محبوبیت بالاتری داشته باشد، تشییع کنندگان بیشتری هم خواهد داشت. اگرچه در برهههایی از تاریخ این ملازمه به علل گوناگون محقق نشده بلکه بههم خورده است که مثال بارز آن را در تشییع شخصیتهای عظیمی همچون امیرالمومنین یا حضرت زهرای مرضیه یا سیدالشهدا (ع) سراغ داریم.
مولوی جایگاه رفیع امام شهید نزد ملت ایران و جهان اسلام را که به تشییع میلیونی و تاریخی ایشان انجامید مورد تاکید قرار داد و گفت: خدای سبحان محبت امام شهید را در قلوب و اذهان جاری ساخت و مردم هم فهم بالایی نسبت به شخصیت والا و الهی ایشان داشتند.
دشمن از تشییع تاریخی امام شهید عصبانی است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با تأکید بر اینکه امروز دشمن از این تشییع میلیونی نه فقط در ایران بلکه در عراق عصبانی است، توضیح داد: ترامپ خبیث و انساننما درواقع نماینده تام خط فکری استکبار بوده و امروز این خط فکری از جمهوری اسلامی و ملت ایران عصبانی است همانطور که در قریب به نیمقرن انقلاب اسلامی عصبانی بود.
مولوی با پرداختن به خاستگاه و عوامل این عصبانیت استکبار جهانی از منظر قرآن و معارف اسلامی پرداخت و ادامه داد: یک علت قرآنی این است که جبهه کفر، از نگاه قرآن، قومی نفهماند و تعقل نمیکنند. لذا کسانی که در داخل و خارج و حتی در کشورهای اسلامی در جبهه استکبار قرار میگیرند و چه بسا جبهه حق را به سخره میگیرند و استهزاء میکنند، اهل تفکر نیستند.
وی افزود: خدای سبحان در آیات ۵۷ و ۵۸ سوره مبارکه مائده میفرماید که استهزای دین و همین جنگ روانی که دشمن علیه ما راه انداخته بخشی از جنگ و شیوه مبارزاتی دشمن است ضمن اینکه شیوه عاقلان، برخورد منطقی اما شیوه بیخردان، استهزا است و در جریان تشییع میلیونی امام شهید و ابراز ارادت به ایشان، شاهد این جنگ روانی و تبلیغاتی نیز از جانب جبهه مقابل بودیم.
مولوی با تصریح اینکه بر طبق نص صریح قرآن اهل کفر از به رسمیت شناخته نشدن نزد جبهه حق عصبانیاند، گفت: امروز مشاهده میکنیم که برخی کشورهای به ظاهر مسلمان چه استقبالی از سران کفر خاصه رئیسجمهور جنایتکار آمریکا دارند و او را احترام و تکریم میکنند. ایران اما این انسان خبیث را هیچگاه به حساب نیاورده است. مثال بارز آن در جریان انتقال پیام رئیسجمهور آمریکا به امام خامنهای توسط نخستوزیر ژاپن بود و ایشان نپذیرفتند و فرمودند که من رئیسجمهور آمریکا را لایق پیام نمیدانم؛ این یک تحقیر تاریخی برای آمریکا بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با اشاره به آیه ۵۹ از سوره مائده، گفت: مسلمانان اهل کفر را نه تنها قبول ندارند بلکه آنان را فاسق میدانند و نکته دیگر آنکه بر طبق نص صریح قرآن، اهل کفر به اهل ایمان حسادت میورزند و لذا این را هم باید علت دیگر عصبانیت دشمن بدانیم.
مولوی یادآور شد: قرآن در آیه ۱۰۹ سوره بقره ناظر بر سردمداران استکبار میفرماید که استکبار و ایادی آن از عزت و فضیلت و جایگاه پویندگان طریق حق عصبانیاند و حسودی میکنند لذا این حجم از دشمنی و عصبانیت دشمنان اسلام و ایران و حملات و جنایاتی که علیه کشورمان مرتکب میشوند، حاصل این حسادت و عصبانیت است.
دلایل قرآنی عصبانیت کفار از سالکان جبهه حق
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد گفت: در آیه ۵۴ از سوره مبارکه نساء خدای سبحان به حسادت کفار نسبت به یاران و پیروان پیامبر (ص) اشاره دارد و وعده میدهد که در این نبرد همیشگی حق و باطل، سالکان جبهه حق و رهبران دینی به عزت و بزرگی خواهند رسید همچنان که امروز این عزت و تکریم و عظمت شخصیت قائد شهید را در میان امتهای مسلمان و تمام آزادگان و آزادیخواهان جهان مشاهده میکنیم.
مولوی اظهار کرد: یزیدها و ابن زیادهای امروز بدانند که اوضاع اینگونه ادامه نخواهد یافت بلکه مختار ثقفیها و کیان ایرانیهای بسیاری به خونخواهی قیام خواهند کرد و از امروز بر طبق سنت و وعده الهی، آرامش سردمداران کفر به هم خواهد خورد همانطور که آرامش یزید و عبیدالله بن زیاد بعد از شهادت سیدالشهدا و شهدای کربلا به هم خورد و روز خوش ندیدند.
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