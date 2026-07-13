پرونده سینما هجرت همچنان باز است/ شورا خواستار قرارداد شفاف شد!

مجتبی حاجی قاسمی، دبیر شورای اسلامی شهر کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سینما هجرت و مباحث مطرح شده پیرامون زمین پارک تاجیکستان اظهار کرد: در خصوص ملک سینما هجرت در نهایت باید تعیین تکلیف قانونی صورت گیرد و این موضوع نمی‌تواند برای همیشه بلاتکلیف باقی بماند.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مشابه در حوزه املاک شهری افزود: در موارد مختلفی که میان دستگاه‌ها و مالکان بر سر اراضی اختلاف وجود داشته، در نهایت یا توافق حاصل شده و یا دستگاه قضایی برای اجرای طرح ورود کرده است. درباره سینما هجرت نیز در نهایت یکی از این مسیرها طی خواهد شد.

اجماع کاملی برای حفظ بنای سینما هجرت وجود ندارد

دبیر شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی درباره ارزش تاریخی و فرهنگی سینما هجرت وجود دارد، گفت: اجماع کاملی در خصوص حفظ این بنا به دلیل قدمت یا ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی آن وجود ندارد و همین مسئله تصمیم‌گیری درباره آینده این ملک را پیچیده کرده است.

حاجی قاسمی تأکید کرد: البته مدیریت شهری خود را در حوزه فرهنگ و هنر دارای مسئولیت می‌داند و همواره تلاش کرده است در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهر گام بردارد.

وی در ادامه به موضوع زمین پارک تاجیکستان پرداخت و گفت: در گذشته قرار بود در این زمین مجموعه‌ای فرهنگی و تئاتری احداث شود و حتی فرآیند طراحی آن نیز دنبال شد، اما طرح ارائه شده فاقد پیوست اقتصادی و توجیه اجرایی لازم بود.

دبیر شورای شهر کرج افزود: طرح اولیه بیشتر یک تصویر و ایده معماری جذاب بود و سالن‌های بزرگ و فاخر فرهنگی را پیش‌بینی کرده بود، اما هیچ مدل اقتصادی مشخصی برای بهره‌برداری و تأمین هزینه‌های آن ارائه نشده بود و به همین دلیل از دستور کار خارج شد.

پیوند زمین پارک تاجیکستان با پرونده سینما هجرت

حاجی قاسمی با اشاره به ارتباط میان زمین پارک تاجیکستان و موضوع سینما هجرت تصریح کرد: پس از کنار گذاشته شدن طرح قبلی، پیشنهاد شد این زمین در قالب توافقی برای حل مسئله سینما هجرت مورد استفاده قرار گیرد و از همین جا این دو موضوع به یکدیگر گره خوردند.

وی با بیان اینکه امروز ساخت سینما به شکل سنتی صرفه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: اکنون در کشور مجموعه‌های چندمنظوره فرهنگی، تجاری و تفریحی در قالب پردیس‌های سینمایی ساخته می‌شوند و مدل موفق نیز همین است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به بررسی‌های انجام شده در شورا گفت: در مقطعی موضوع واگذاری زمین پارک تاجیکستان مطرح شد اما برخی اعضا نسبت به آن ملاحظاتی داشتند. علاوه بر اعتراضات محلی درباره فضای سبز، بحث ارزش زمین و نحوه تأمین منافع عمومی نیز مطرح بود.

وی افزود: اگر قرار است شهرداری برای اجرای یک پروژه فرهنگی کمک قابل توجهی انجام دهد، باید تمام جزئیات، زمان‌بندی اجرا، میزان سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های لازم به صورت شفاف در قرارداد مشخص شود.

حاجی قاسمی ادامه داد: نمی‌توان صرفاً بر اساس یک توافق کلی یا بدون اخذ تضمین‌های لازم، اموال و دارایی‌های عمومی را واگذار کرد. باید مشخص شود سرمایه‌گذار در چه بازه زمانی پروژه را اجرا می‌کند و در صورت عمل نکردن به تعهدات چه سازوکاری پیش‌بینی شده است.

شهرداری بنگاه‌داری نکند

وی با تأکید بر اینکه شهرداری نباید وارد بنگاه‌داری مستقیم شود، گفت: تجربه نشان داده مدیریت مستقیم پروژه‌های اقتصادی و تجاری توسط شهرداری همواره موفق نبوده است. از این رو مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.

دبیر شورای شهر کرج تصریح کرد: اگر قرار باشد شهرداری در پروژه‌ای مشارکت کند، بهتر است سهم مشخصی از پروژه را در اختیار داشته باشد و از منافع آتی آن بهره‌مند شود، نه اینکه صرفاً منابع عمومی را در اختیار دیگران قرار دهد.

مخالفت با «پول‌پاشی بی‌هدف»

حاجی قاسمی در پایان با اشاره به دیدگاه خود درباره حمایت‌های مالی از پروژه‌های فرهنگی اظهار کرد: با هر طرحی که در آن منافع شهرداری و شهروندان لحاظ نشده باشد مخالفم. کمک به فعالیت‌های فرهنگی ارزشمند است، اما این حمایت باید هدفمند، دارای قرارداد روشن و همراه با ضمانت اجرا باشد.

وی افزود: اگر قرار است امتیازی به سرمایه‌گذار داده شود، باید در مقابل آن تعهد مشخصی برای ساخت و بهره‌برداری از مجموعه فرهنگی در زمان تعیین شده وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان از اموال عمومی بدون دریافت تضمین لازم هزینه کرد.