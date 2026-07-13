کودکان دنیا به قدر کافی میوه‌ و سبزیجات نمی خورند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان میگویند غذاهای گیاهی سرشار از مواد مغذی ضروری هستند که از رشد طبیعی و سلامت طولانی مدت کودکان پشتیبانی میکنند.
اما محققان گزارش دادند که کودکان در سراسر جهان به میزان توصیه شده توسط متخصصان تغذیه میوه یا سبزیجات مصرف نمیکنند.
این مطالعه نشان داد که در سراسر جهان، کودکان زیر ۱ سال کمی بیشتر از یک وعده در روز میوه مصرف میکنند، در حالی که نوجوانان بزرگتر به طور متوسط کمتر از چهار وعده روزانه مصرف میکنند.
«سیدنی یرلی»، محقق ارشد و دانشجوی پزشکی و دکترا در دانشگاه تافتس در بوستون، گفت: «عادات غذایی که در دوران کودکی ایجاد میشوند میتوانند بر سلامت در طول زندگی تأثیر بگذارند، با این حال ما دریافتیم که مصرف غذاهای گیاهی سالم در بین جوانان در سراسر جهان همچنان پایین است.»
یرلی در یک بیانیه خبری افزود: «این یافتهها معیار مهمی برای ردیابی پیشرفت و شناسایی فرصتها برای بهبود دسترسی به غذاهای مغذی برای کودکان و نوجوانان فراهم میکند.»
طبق دستورالعملهای مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، کودکان زیر ۴ سال باید روزانه حدود ۱ فنجان میوه تازه و ۱ فنجان سبزیجات تازه مصرف کنند.
با نزدیک شدن به بزرگسالی، نوجوانان باید بر اساس آخرین دستورالعملهای غذایی، روزانه حداقل ۳ فنجان سبزیجات تازه و ۲ فنجان میوه تازه مصرف کنند.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۱۲۰۰ نظرسنجی غذایی از ۱۸۵ کشور را تجزیه و تحلیل کردند تا مصرف پنج نوع غذای گیاهی در دوران کودکی را پیگیری کنند: میوه؛ سبزیجات غیرنشاستهای؛ سبزیجات نشاستهای؛ لوبیا و حبوبات؛ و آجیل و دانهها.
نتایج نشان داد که مصرف کل غذاهای گیاهی سالم در بین کودکان بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ در سطح جهان افزایش یافته است و جنوب آسیا تنها منطقهای است که هیچ افزایشی نداشته است.
محققان خاطرنشان کردند که مصرف غذاهای گیاهی سالم با افزایش سن، تنها در کشورهای پردرآمد کاهش مییابد.
دکتر «داریوش مظفریان» مدیر موسسه غذا و دارو در دانشگاه تافتس و محقق ارشد، گفت: «وقتی کودکان به اندازه کافی غذای مناسب دریافت نمیکنند، به بدن و ذهن آنها آسیب میرسد و انرژی، متابولیسم، یادگیری و خلق و خوی آنها را محدود میکند.»
او در یک بیانیه خبری افزود: «یافتههای ما از اهمیت شناسایی شکافها و ارائه راهحلهایی برای پیشبرد مصرف غذاهای گیاهی سالم و کمفرآوریشده برای کودکان در سطح جهان پشتیبانی میکند.»
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