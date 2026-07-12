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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

تخصیص زمین احداث پاسگاه ساحلی دزفول تصویب شد

تخصیص زمین احداث پاسگاه ساحلی دزفول تصویب شد

دزفول- رئیس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: تخصیص زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول به منظور استقرار پلیس و نظم بخشی و ساماندهی قایق‌ها و جت اسکی‌ها به تصویب رسید.

محمدحسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های فرماندار دزفول برای تصویب هر چه سریعتر اختصاص زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای احداث این پاسگاه در کمیسیون تخصصی بررسی و در نهایت برای تصویب به صحن علنی ارسال شد.

وی افزود: یک هزار و ۱۶۶ مترمربع در بالادست بوستان ساحلی دولت به شرط حفظ مالکیت شهرداری دزفول و اخذ تاییدیه‌های مورد نیاز از سازمان آب و برق برای احداث این پاسگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به حوادث روزهای اخیر در منطقه گردشگری چال کندی و مرگ یک شهروند بر اثر برخورد با پره‌های یک قایق عبوری در رودخانه بیان کرد: دزفول در سوگ امام شهید تمام بوستان‌های ساحلی به ویژه شهر باران در چالکندی را تعطیل اعلام کرد ولی متاسفانه مسیر ورودی به چال کندی از شهرستان همجوار باز بود که منجر به این حادثه تلخ شد.

پرآور عنوان کرد: همچنین لایحه تامین زمین برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول مطرح و اعضای شورای اسلامی شهر دزفول با تخصیص زمینی با ابعاد بیش از یک هزار مترمربع با شرط حفظ مالکیت شهرداری و اخذ موافقت سازمان آب و برق موافقت کردند.

کد مطلب 6886130

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