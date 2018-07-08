از شکوه همنشینی رود و صخره در «چال کندی» تا فرار از گرما در «کت»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – رویا رجبی: خوزستان یکی از گرم ترین استان های کشور است و هر سال فصل تابستان که فرا می رسد، گرما به کابوسی برای مردم این استان تبدیل می شود. به ویژه اینکه بنا بر وضعیت جوی، گرمای هوا در هرتابستان نسبت به تابستان قبلی افزایش می یابد به گونه ای که این گرما از ابتدای بهار خود را نشان می دهد و اکنون نیز که این استان در ماه نخست فصل تابستان به سر می برد هر روز گرمای هوای شهرهایش، به تیتر یک رسانه های کشور تبدیل می شود و شرجی های مدام و گرمای خرماپزان مردم را کلافه کرده است .

در این میان اما در شمال این استان یعنی در شهرستان دزفول، عبور رودخانه دز از وسط این شهر، تفریحگاه های متنوعی برای فصول گرم سال فراهم کرده که آن را از سایر شهرهای این استان متمایز می کند به گونه ای که دراین شرایط، وجودتفریحگاه های آبی و تابستانی دزفول به یک دلگرمی برای مردم تبدیل شده است. جاذبه های تابستانه گردشگری دزفول همچنین موجب شده که با وجود امتناع مسافران و گردشگران برای حضور در مناطق گرمسیردر فصل تابستان، بهانه و امتیاز خوبی برای حضور گردشگران نسبت به سایر شهرهای استان باشد که این امر به سبب عبور رودخانه دز از وسط این شهر بوده که فرصت ایجاد تفریحگاه های متنوعی برای روزهای گرم سال فراهم کرده و دزفول را به یکی از مقاصد گردشگری مهم ایرانی تبدیل کرده و باعث جذب علاقمندان به طبیعت و تفریحات تابستانه به سمت دزفول شده است.

به طور کلی شهرستان دزفول جاذبه های متنوع گردشگری زیادی برای چرخش صنعت گردشگری در چهار فصل سال دارد اما در فصل تابستان که هوای خوزستان به صورت خاصی گرم می شود، جاذبه های این فصل در دزفول جذاب تر از سایر فصول سال است.

دراین گزارش سعی شده تا چندجاذبه گردشگری دزفول ویژه فصل گرما معرفی شوند.

لذت شنا در آبی زلال و مطبوع

منطقه گردشگری چال کندی یکی از مناطق طبیعی دیدنی زیبا و بکر شهرستان دزفول است که در ۱۸ کیلومتری شمال شهر دزفول در محور دزفول- شهیون و هفت کیلومتر بعد از پادگان قدس واقع شده است.

ساختار زمین شناسی منطقه چال کندی از سازند کنگلومرا (کَمَر) است که ویژگی رسوبات آبرفتی و کوهپایه‌ای زاگرسی حاصل از فرسایش ارتفاعات را دارد ضمن اینکه چال کندی از مناطق نسبتا بکر و کمتر دست خورده رود زلال دز است.

برای رفتن به منطقه چال کندی دو مسیر وجود دارد، یک مسیر زمینی با استفاده از ماشین و پیاده روی و مسیردوم نیز از طریق رودخانه (قایق سواری) است.

برای رفتن به چال کندی زمان پیاده‌روی بعد از آخرین مسیر ماشین رو، حدود ۴۵ دقیقه است. برای رسیدن تا کنار رود باید از دیواره‌ها و صخره‌ها عبور کرد تابه این مکان زیبا رسید.

بعد از ۱۰ دقیقه پیاده روی، مسیر حرکت حالت کوهپیمایی به خود می گیرد و آمادگی بدنی در حد متوسط را طلب می‌کند که پیشنهاد کارساز این است که به جای استفاده از ماشین و طی کردن مسیر با پای پیاده و عبور از صخره های پر پیچ و خم، گردشگران برای رسیدن به چال کندی و تجربه لذت قایق رانی از پارک دولت دزفول و استفاده از قایق این مسیر را طی کنند.

چال کندی در همه ماه‌های سال دیدنی است اما به دلیل امکان استفاده از تفریحاتی چون شنا، قایق‌سواری و ماهی‌گیری یکی از تفریحگاه‌های مهم و اصلی در ماه‌های گرم دزفول به شمار می‌رود و بهترین زمان استفاده از طبیعت چال ‌کندی که نمای زیبایی از رودخانه دز را به نمایش می گذارد، ابتدای خرداد تا اواسط مهرماه است.

منطقه ای که نیزارها، علف‌زارها، بیشه‌زارها، صخره ها و آب عمیق و زلال آن روح هر گردشگری را جلا می دهد. در چال‌ کندی گونه‌های گیاهی و جانوری زیادی وجود دارد که علاوه بر جنبه‌های گردشگری، از نظر محیط زیستی نیز دارای ارزش زیادی هستند. ضمن اینکه جنس خاص زمین و دیواره‌های منطقه، امکان سنگ ‌نوردی را نیز برای گروه‌های کوهنوردی و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

دره ارواح جاذبه ای شگفت انگیز

دره کول خرسون دزفول ملقب به دره ارواح یکی از جاذبه های طبیعی پرطرفدار در شهرستان دزفول است. این دره شگفت انگیز در ۲۵ کیلومتری شمال شهردزفول و در بخش شهیون قرار دارد. برای رفتن به این دره دو مسیر وجود دارد. مسیر اول در جاده شهیون نرسیده به روستای بیشه بزان است که باید مسیری در حدود یک و نیم ساعت را پیاده از جاده اصلی طی کرد تا به بخش اصلی دره رسید و مسیر دوم نیز در جاده شهیون نرسیده به دریاچه است که باید از روستای اسلام آباد و منطقه کنارستان عبور کرد و چیزی حدود یک ساعت را پیمود.

کول خرسون یکی از جاذبه های شگفت انگیز ماه های گرم سال است و در فصل گرم تابستان که دمای دزفول تا ۵۰ درجه می رسد، درون این دره می توانید دمای زیر ۲۰ درجه را تجربه کنید.

جوشیدن چشمه های دیواره ای این دره آن را به یک دره شگرف تبدیل کرده است. این دره دارای آب دائمی است که در کف آن روان بوده همچنین وجود آبچکان، بیشه زار، نیزار و انواع روییدنی های خاص منطقه، گردش در آن را لذت بخش می کند.

کول در زبان محلی به معنی دره است. در مسیر این دره درختان متنوعی از انار گرفته تا کنار (سدر) و حتی نخل مشاهده می شود که محل رویش و تنوع این درختان بر جذابیت و خاص بودن کول خرسون می افزاید. با گذر از پستی و بلندی های ملایمی وارد تنگه زیبای کول خرسون می شوید.

دهانه تنگه مملو از برگ های زیبای پرسیاوشان است. با برداشتن هر قدم جلوه های زیبا و متفاوتی روبرویتان نمایان می شود و می توان ساعت ها در طول مسیر روی شن های کف دره پیاده روی کرد. گاه تنگه آنقدر باریک می شود که فقط امکان عبور یک نفر را دارد و در برخی قسمت ها محوطه وسیعی پیش روی شما باز می شود. دیواره های دو طرف گاهی در بالای سر به هم می رسند و گاه فقط روزنه باریکی دیده می شود.

کول خرسون برای برنامه یک روزه و در فصل تابستان مناسب است اما در صورت برنامه ریزی و اطلاع از شرایط در سایر ماه های سال نیز می توان به آن سفر کرد. باید به این نکته نیز دقت کرد به علت طبیعت بکر منطقه و مسیر خاص آن برای رفتن و لذت از فضای کول خرسون بهتر است با گروه های طبیعت گردی محلی و یا حداقل با همراهی یکی از راهنمایان هیئت کوهنوردی شهرستان دزفول وارد آن شد.

طبیعتی بکر و زیبا

دره توبیرون دزفول نیز یکی از دیدنی های طبیعی بکر و شگفت انگیز شهرستان دزفول در فصل های گرم سال است. دره توبیرون در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری از شهر در مسیری چند کیلومتری در بخش سردشت قبل از رسیدن به منطقه تنگه سرا در شمال دزفول واقع است.

دیواره‌های رفیع آن با ارتفاع بلند که گاه تا بیش از یکصد متر می رسد و انبوه درختان انگور، انجیر وحشی، برگ ‌های سیاوشان، آبشارها و آب ‌ چکان ‌ ها جلوه بسیار زیبایی به این دره ‌ ها داده است که چشم هر بیننده ‌ ای را محو تماشای خود می ‌ سازد.

این دره حاصل هزاران سال فرسایش آبی حاصل از بارندگی های فصلی درحوزه های بالاتر و سرازیر شدن تند آبها در کوه و تپه هستند به نحوی که در فصول خشک عمق زیاد دره مانند یک زهکش عمل کرده و آب سفره های زیر زمینی را جمع کرده و آب در کف دره جاری می شود، به گونه ای که در بعضی قسمت ها از دیواره و کف دره آب زلال تراوش می کند.

با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه دزفول در این دره باد خنک آرامش خاصی را به میهمانان داده و دمای آن تا ۲۵ درجه و کمتر نیز می رسد. دره توبیرون دزفول یکی از جاذبه های ماه های گرم سال در استان خوزستان است که در کنار جاذبه های ساحلی، مکمل دیدنی های شهرستان دزفول است. وجود چنین دره هایی بهانه ای برای رونق صنعت گردشگری در همه سال در شهرستان دزفول است. بهترین زمان برای رفتن به این دره از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه بوده و به دلیل بکر بودن و مسیر خاص آن بهتر است به همراه تورهای طبیعت گردی و یا گروه های کوهنوردی محلی از آن دیدن کرد.

حفره هایی غارمانند و دست کند

از جاذبه های گردشگری بی نظیر ایران، کت های دزفول هستند که در شمال استان خوزستان و شهر دزفول در کنار رود دز قرار دارند. کت ها حفره های غار مانندی هستند که در کنار ساحل رود دز حفر شده اند و در بین مردم دزفول به کت (kat) مشهور هستند.

کت‌های دزفول در دل صخره‌های کنار رودخانه که از جنس سنگ کانگرومرا تشکیل شده‌اند، حفر می شوند. دیواره‌ کت‌ها ارتفاعی بین دو تا چهار متر داشته و سقف آن‌ها به وسیله سنگ‌های ریز و درشت که به شکل‌ طبیعی زمین می‌باشند، تزئین شده‌اند.

مساحت کت‌ها بسته به امکان توسعه و کاربرد آنها از پنج مترمربع شروع شده و تا بیش از۱۰۰ مترمربع نیز حفر می‌شوند. در گذشته که وسایل خنک کننده مانند امروز وجود نداشت مردم دزفول برای فرار از گرمای هوا در تابستان و هم چنین استفاده از آب رودخانه دز، شنا کردن در آن و لذت بردن از محیط، این فضاها را در صخره‌های مجاور رودخانه دز ایجاد کرده و به آن‌ها پناه می‌بردند.

امروزه نیز کت ها همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده‌ و به محلی تفریحی با کارکرد گردشگری تبدیل شده‌اند. گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف در روزهای گرم سال به شهر دزفول آمده و ساعاتی از شبانه‌روز را درون این کت‌ها ودر کنار ساحل زیبای رود دز می‌گذرانند.

شبیه بودن فضای درون کت ها به غار و نزدیکی به رود موجب می شود، اقامت در این کت ها در طول گرمای روز برای مردم بدون استفاده از هیچ گونه وسایل برقی و خنک کننده و برای فرار از زندگی ماشینی، دلپذیر و لذت بخش باشد.

علاوه بر آن در محل‌هایی که عمق رود مناسب است با رعایت نکات ایمنی ( استفاده از جلیقه و یا آشنایی مناسب با فنون شنا و قسمت های با شدت جریان مناسب آب) شنا در رودخانه تفریحی بسیار لذت بخش است. همچنین مجاورت با رود دز فرصت استفاده از قایق سواری و انواع ورزش های آبی دیگر نظیر جت اسکی، ماهی گیری و … را فراهم می آورد.

در طول مسیر رودخانه دز کت های زیادی وجود به صورت دست کند وجود دارد که تعداد کت ها به بیش از ۸۰۰ کت می رسد که به تدریج در دل حاشیه ی رود دز حفر شده اند. با توجه به آب و هوای شهرستان دزفول، کت ها از اردیبهشت ماه تا مهرماه می تواند پذیرای گردشگران و علاقمندان باشند. با این همه در سایر ماه های سال نیز می توان از این جاذبه ی خاص و ارزشمند استفاده کرد.

محبوب ترین بوستان ساحلی خوزستان

رود دز از میان شهر دزفول عبور می‌کند و این امر سبب شده در ساحل آن پارک‌های ساحلی متنوع و جذابی در شهر دزفول احداث شود که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها، تفریحگاه ساحلی دز معروف به «علی کله» است.

تفریحگاه ساحلی دز در پائین دست سد تنظیمی دز و شمال شهر دزفول واقع شده و مساحت این پارک ۱۵۵ هزار مترمربع بوده که از این مساحت ۴۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع آن به فضای سبز اختصاص یافته است. در محدوده این تفریحگاه ساحل‌سازی مناسبی صورت گرفته و کانالی به طول کل پارک در کنار محل‌های نشیمن ایجاد شده که ضمن متبوع‌تر کردن فضای آن، فرصت شنا برای افراد نا آشنا با فن شنا را نیز فراهم کرده است.

برای آسایش و راحتی گردشگران در این مجموعه، شهرداری دزفول صفه‌هایی سر پوشیده احداث کرده است. آب زلال و فضای فرح‌بخش علی کله به خصوص در فصول گرم سال فرصتی مغتنم برای شنا و استفاده از فضای آرامش بخش ساحل دز را فراهم آورده است.

در فصول بهار و تابستان گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف خوزستان به علی کله می‌آیند تا از فضای خنک و زیبای آن استفاده کنند به گونه ای که این بوستان ساحلی در تمام خوزستان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است و شب های تابستان همواره میزبان شمار بسیار زیاد گردشگران از شهر و استان های مجاور است.

برای امنیت بیشتر گردشگران از این مجموعه پایگاه امداد ساحلی و غریق نجات نیز در سال ۱۳۹۲ احداث شده و گروه‌های امداد و نجات در این پارک مستقر هستند.

از دیگر جذابیت‌های این پارک ساحلی، منظره زیبای سد تنظیمی دز است که به صورت زیبایی نورپردازی شده و نسیم خنکی از سر ریز دریچه‌های آن، هوای علی کله را مطبوع‌تر می‌کند. فضای سبز وسیع کنار ساحل به همراه وسایل بازی و تفریحی متنوعی که دارد مکمل زیبایی برای رود دز شده و سبب شده علاوه بر ماه‌های گرم سال، در سایر ایام نیز محلی برای تفریح مردم باشد. به خاطر مسیر مناسب ساحل، بسیاری از مردم دزفول در صبح به ورزش عمومی در این محل می‌پردازند.

علاوه بر علی کله، پارک زیبا و ساحلی رعنا واقع در ساحل غربی رودخانه دز بین پل باستانی و پل جدید، بوستان ساحلی دولت واقع در شمال شهر و بالاتر از سد تنظیمی، پارک ساحلی دووه واقع در جاده ساحلی و کنار پل جدید، پارک ساحلی ولیعصر پایین تر از پل قدیم، پارک جنگلی لاله واقع در شمال شهر و بالاتر از کوی زیباشهر و پارک و شهربازی بعثت جنب بیمارستان بزرگ دزفول از جمله بوستان های ساحلی و مکان های تفریحی و محبوب دزفول به شمار می روند که در فصل گرما بهترین پیشنهاد برای شنا و آب تنی ، قایق سواری و گذران اوقات هستند.

تابستانی هیجان انگیز در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، عبور رود دز از شهر دزفول، مجموعه کم نظیری از جاذبه ها را به وجود آورده است که برای سلایق مختلف جذاب بوده و گردشگران را شگفت زده می کند. درسال های اخیر تلاش شده تا صنعت گردشگری دزفول به یک صنعت پایدار تبدیل شود. در همین راستا توجه آژانس های مسافرتی دزفول به برگزاری تورهای متعدد گردشگری در مناطق طبیعی و هیجان انگیز دزفول به خصوص مناطق ذکر شده در گزارش در چندسال اخیر رشدچشمگیری داشته است.

در راستای تحقق گردشگری سبز و استفاده بهینه از منابع گردشگری خدادادی در این شهرستان با همکاری انجمن های مردم نهاد و حمایت های فرمانداری، شهرداری و اداره محیط زیست دزفول برای دومین سال متوالی جشنواره فرهنگی - محیط زیستی و گردشگری «۱۰۰ روز با رود دز» برقرار شده تا با همفکری و اجرای برنامه های مختلف آسیب های صنعت گردشگری دزفول به خصوص در فصل تابستان به حداقل برسد و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگ شهروندی در این شهرستان ارتقا یابد تا گردشگران با حضور در دزفول یک تابستان پرهیجان ، سالم و پرشور را تجربه کنند.