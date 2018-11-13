رفع مشکلات مناطق محروم اولویت شهرداری دزفول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دوایی فر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای رسیدگی به مناطق محروم ، در کوی زیبا شهر دزفول اقداماتی نظیر تعریض جاده ورودی و احداث باند کندرو، احداث میادین و درخت کاری و توسعه فضای سبز صورت گرفته است.

وی افزود: به زودی یک پیست پیاده روی سلامت نیز برای توسعه ورزش های همگانی در این منطقه به بهره برداری می رسد.

به گفته دوایی فر، این اقدامات باعث رشد و توسعه این منطقه می شود و نقش مهمی نیز در ارتقای کیفیت زندگی اهالی منطقه خواهد داشت.

شهردار دزفول در خصوص زمان بهره برداری و پیشرفت فیزیکی میدان سه راهی جاده شهیون نیز گفت: این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد ولی به دلیل گرانی و کمبود قیر برای آسفالت ادامه روند اجرایی آن با مشکلاتی مواجه شده که همین مشکل نیز باعث راکد ماندن بسیاری از پروژه های شهرداری شده است.

شروع به کار مجدد پروژه قائم

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه تجاری قائم گفت: عملیات اجرایی این پروژه مجدد آغاز شده و در حال حاضر کارگران در بخش دروازه ورودی به خیابان شریعتی مشغول به کار هستند؛ همچنین ورودی به سمت خیابان طالقانی نیز در مرحله انتخاب پیمانکار است که به زودی این بخش از پروژه نیز فعال می شود.

احداث کمپ اقامتی در بوستان علی کله

دوایی فر با بیان اینکه مقدمات احداث یک کمپ اقامتی در تفریحگاه ساحلی علی کله فراهم شده است، افزود: این کمپ در راستای ارتقای زیر ساخت های گردشگری در این شهرستان و نیاز گردشگران به این مراکز، توسط شهرداری دزفول کلید خواهد خورد.

وی با بیان اینکه در این کمپ اقامتی حدود ۶۰ سوئیت به سبک ستنی احداث می شود، افزود: اجرای پروژه هایی از این دست می تواند در بهبود وضعیت گردشگری در این شهرستان کمک شایانی داشته باشد.

آغاز عملیات اجرایی بوستان گل مریم

شهردار دزفول در ادامه از شروع به کار مجدد عملیات اجرایی بوستان گل مریم خبر داد و افزود: این بوستان در ادامه بوستان گل نرگس که حد فاصل خیابان آفرینش و خیبر واقع شده در حال اجرایی شدن است.

دوایی فر تصریح کرد: پیش بینی می شود این بوستان در بهمن ماه امسال و به مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.

بهره برداری از مجموعه ورزش های ساحلی

شهردار دزفول در ادامه از بهره برداری مجموعه ورزش های ساحلی طی روزهای آینده خبر داد و افزود: این پروژه هم اکنون در حال تکمیل شدن است که در صورت تامین آسفالت مورد نیاز، این مجموعه در اختیار علاقه مندان به ورزش های ساحلی قرار خواهد گرفت.این مجموعه ورزشی جنب پل شناور دزفول واقع شده است.

دوایی فر همچنین از احیای چند رشته قنات و شوادان در بافت قدیم دزفول خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این مکان ها از جاذبه های مهم گردشگری در این شهر محسوب می شوند احیای آن در دستور کار شهرداری قرار گرفته و تلاش می شود این مکان ها در ایام نوروز آینده به علاقه مندان و گردشگران معرفی شود.