اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان افزود: انتشار شایعات بی پایه و اساس و غیرموثق در خصوص اصابت پرتابه های دشمن به مکان‌های نظامی و غیر نظامی توسط رسانه ها، خبرگزاری ها و انسان رسانه ها موجب ایجاد نگرانی ، تشویش اذهان عمومی و اخبار کذب است.

وی با اشاره به تبعات و پیامدهای انتشار شایعات در فضای عمومی جامعه یادآورشد: قبل از انتشار هرگونه خبری باید صحت آن از مراجع زیربط استعلام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: نیروگاه اتمی بوشهر هم اینک هیچگونه مشکلی ندارد و در امنیت کامل در حال فعالیت است.