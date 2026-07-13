  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۷

هشدار روسیه نسبت به عواقب هرگونه تجاوز احتمالی علیه نیروگاه بوشهر

هشدار روسیه نسبت به عواقب هرگونه تجاوز احتمالی علیه نیروگاه بوشهر

یک مقام روس نسبت به عواقب هر گونه تعدی و تجاوز آمریکا علیه نیروگاه هسته ای بوشهر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین تاکید کرد که تجاوزات اخیر آمریکا به استان بوشهر ایران نیروگاه هسته‌ای آن را هدف قرار نداده است چرا که در غیر این صورت عواقب فاجعه‌باری برجای می ماند.

وی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای جنایت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر می‌تواند عواقب وخیمی برای همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داشته باشد. این حملات باید فوراً متوقف شوند.

پیشتر نیز سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرد که این نیروگاه در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد.

کد مطلب 6886403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها