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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۴

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از حملات پهپادی ارتش به پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در پاسخ به تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان، ساعاتی قبل و در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه های پدافندی و موشکی، جان پناه و سوله های پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت تکرار حملات دشمن آمریکایی به برخی مراکز نظامی، زیرساخت های غیر نظامی و مردم و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد تاکید کرد: با عزم و اراده قاطع نیروهای مسلح و با تمام قدرت، در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران و هموطنان عزیزدر برابر هرگونه تجاوز دشمن لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

کد مطلب 6886371

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