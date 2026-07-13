سادات:گفتمان مقاومت با تدابیر رهبر شهید به الگویی موفق درجهان تبدیل شد

حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز یکی از سختترین و سنگینترین روزهای ملت ایران است و پیکر پاک و مطهر یکی از بزرگترین رهبران دینی و شخصیتهای برجسته معاصر بر دوش آزادگان جهان تشییع شد.
وی افزود: رهبر شهید، شخصیتی کمنظیر و عطیهای بزرگ الهی برای ملت ایران و فخر بشریت بود؛ شخصیتی که آنگونه که شایسته بود، در دوران حیات خود شناخته نشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه رهبر شهید طی ۳۶ سال سکانداری انقلاب اسلامی را در شرایطی دشوار بر عهده داشت، عنوان کرد: ایشان با تدابیر حکیمانه، کشتی انقلاب را از طوفانهای سهمگین عبور داد و اجازه نداد تهدیدهای مختلف، مسیر حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کند.
سادات ادامه داد: مهمترین میراث تاریخی رهبر شهید، تثبیت و تعمیق انقلاب اسلامی و حرکت دادن آن در مسیر تمدنسازی اسلامی بود؛ چراکه ایشان توانستند نظام جمهوری اسلامی را از مرحله دفاع و بقا به مرحله رشد و اثرگذاری بینالمللی برسانند.
وی با اشاره به دستاوردهای دوران رهبری ایشان، گفت: انقلاب اسلامی در این دوره با جنگ، تحریم، توطئههای امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی و فکری مواجه بود، اما با هدایتهای رهبر شهید توانست به نظامی ریشهدار، مقتدر و اثرگذار در عرصه جهانی تبدیل شود.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: گفتمان مقاومت در دوران رهبری ایشان از یک مفهوم صرفاً سیاسی به الگویی موفق در منطقه و جهان تبدیل شد و در حوزههای علمی، فناوری و خودباوری ملی نیز دستاوردهای مهمی برای کشور رقم خورد.
وی با تأکید بر نگاه ویژه رهبر شهید به علم و پیشرفت اظهار کرد: ایشان همواره بر تولید علم بومی، پرهیز از وابستگی علمی و توجه ویژه به علوم انسانی تأکید داشتند و معتقد بودند دانشگاههای کشور باید به جایگاهی برسند که جهان برای تولید علم به زبان فارسی نیازمند باشد.
سادات، رهبر شهید را شخصیتی برجسته در عرصههای فردی، اجتماعی و مدیریتی توصیف کرد و گفت: ایشان پدر معنوی ایران و رهبر ایران جدید بودند و میراثی ماندگار از خود برجای گذاشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره رهبر جدید جمهوری اسلامی اظهار کرد: حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای از شخصیتهای علمی، فقهی و سیاسی کشور هستند که شناخت مناسبی از مسائل داخلی و بینالمللی دارند و در دوران حیات رهبر شهید نیز در بسیاری از موضوعات مهم نقش مشورتی و تصمیمسازی ایفا کردهاند.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به سابقه حضور خود در درس خارج فقه و اصول ایشان، افزود: رهبر جدید در نهایت زهد و تواضع، از فعالیتهای علمی و پژوهشی گستردهای برخوردار بوده و همواره شاگردان را به تحقیق، مطالعه و نگاه نقادانه در مباحث علمی و فقهی تشویق میکردند.
سادات در پایان ابراز امیدواری کرد: مسیر ترسیمشده از سوی رهبر شهید با تأکید بر راهبردهای انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب و گفتمان عزت و مقاومت، در سایه ولایت و رهبری مدبرانه حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای ادامه یابد و کشور در مسیر پیشرفت، تعالی و تمدنسازی نوین اسلامی حرکت کند.
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