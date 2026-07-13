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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

مدیرکل رسیدگی به شکایات هیئت گزینش کشور پاسخگوی مردم لرستان می‌شود

مدیرکل رسیدگی به شکایات هیئت گزینش کشور پاسخگوی مردم لرستان می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کشور با حضور در سامانه ارتباط مردمی «سامد»، به‌صورت تلفنی پاسخگوی مردم استان لرستان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و رسیدگی سریع‌تر به مطالبات شهروندان، مهرداد نادری‌فر، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کشور، روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، پاسخگوی تماس‌های تلفنی شهروندان لرستانی خواهد بود.

پاسخگویی مستقیم از طریق سامانه ۱۱۱

بر اساس اعلام متولیان، شهروندان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۱۱، مسائل، درخواست‌ها، پیشنهادها و شکایات خود را در حوزه‌های مرتبط با هیئت عالی گزینش کشور به‌صورت مستقیم با مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات این هیئت مطرح کنند.

این برنامه در ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود و فرصتی برای ارتباط بی‌واسطه مردم با یکی از مدیران هیئت عالی گزینش کشور و پیگیری مطالبات آنان فراهم می‌کند.

برگزاری این برنامه در قالب سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، با هدف ارتقای پاسخگویی، افزایش تعامل میان مسئولان و شهروندان، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تکریم ارباب‌رجوع انجام می‌شود و از عموم مردم استان لرستان دعوت شده است تا در زمان اعلام‌شده، مسائل و دغدغه‌های خود را از طریق شماره ۱۱۱ مطرح کنند.

کد مطلب 6886805

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