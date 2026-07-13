به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و رسیدگی سریعتر به مطالبات شهروندان، مهرداد نادریفر، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کشور، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، پاسخگوی تماسهای تلفنی شهروندان لرستانی خواهد بود.
پاسخگویی مستقیم از طریق سامانه ۱۱۱
بر اساس اعلام متولیان، شهروندان میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۱۱، مسائل، درخواستها، پیشنهادها و شکایات خود را در حوزههای مرتبط با هیئت عالی گزینش کشور بهصورت مستقیم با مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات این هیئت مطرح کنند.
این برنامه در ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار میشود و فرصتی برای ارتباط بیواسطه مردم با یکی از مدیران هیئت عالی گزینش کشور و پیگیری مطالبات آنان فراهم میکند.
برگزاری این برنامه در قالب سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، با هدف ارتقای پاسخگویی، افزایش تعامل میان مسئولان و شهروندان، تسریع در رسیدگی به درخواستها و تکریم اربابرجوع انجام میشود و از عموم مردم استان لرستان دعوت شده است تا در زمان اعلامشده، مسائل و دغدغههای خود را از طریق شماره ۱۱۱ مطرح کنند.
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