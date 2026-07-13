سرپرست اداره سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان صبح دوشنبه که با حضور امیرحسین محمودوند، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد، ضمن قدردانی از سال‌ها خدمات ارزشمند فرزانه حیدری به مناسبت بازنشستگی، روح‌الله رضایی‌مرام مسئولیت اداره سوادآموزی استان را بر عهده گرفت.

قدردانی از خدمات رئیس پیشین اداره سوادآموزی

در این آیین، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با تجلیل از تلاش‌ها و خدمات فرزانه حیدری در دوران مسئولیت، نقش حوزه سوادآموزی را در ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی جامعه، نقشی اثرگذار و ماندگار توصیف کرد.

امیرحسین محمودوند با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار کرد: سرمایه اصلی هر مجموعه، نیروی انسانی متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر آن است و استمرار مسیر پیشرفت و توسعه، با بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند، شایسته و جوان محقق می‌شود.

معرفی سرپرست جدید اداره سوادآموزی

روح‌الله رضایی‌مرام دارای مدرک سطح ۳ حوزه علمیه و کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات است و پیش از این مسئولیت‌های مختلفی را در آموزش و پرورش لرستان بر عهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به کارشناس قرآن، عترت و نماز منطقه پاپی، کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان و همچنین کارشناس مسئول تحول اداری و انتصابات این اداره‌کل اشاره کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خدمات فرزانه حیدری تقدیر و حکم انتصاب روح‌الله رضایی‌مرام به‌عنوان سرپرست اداره سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان به وی اعطا شد.