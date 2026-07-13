بنائیان: نصب حصار و علائم هشدار در استخرهای کشاورزی الزامی است

محسن بنائیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی استخرهای ذخیره آب کشاورزی، اظهار کرد: تمامی مالکان این استخرها موظف هستند برای جلوگیری از وقوع حوادث، نسبت به حصارکشی و نصب تابلوهای هشداردهنده اقدام کنند.

وی که رئیس جهاد کشاورزی پیشوا است، افزود: همواره به مالکان استخرهای کشاورزی درباره لزوم ایمن‌سازی، حصارکشی و نصب علائم هشدار تذکر داده می‌شود، اما برخی این الزامات را رعایت نمی‌کنند.

بنائیان با بیان اینکه مسئولیت ایمن‌سازی استخرهای ذخیره آب بر عهده مالکان است، تصریح کرد: مالک باید شرایطی را فراهم کند که امکان ورود افراد به داخل استخر وجود نداشته باشد و از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: پس از حادثه غرق‌شدگی اخیر، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مالکان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا همه استخرهای ذخیره آب کشاورزی به حصار، علائم هشداردهنده و سایر الزامات ایمنی مجهز شوند.

وی درباره حادثه اخیر نیز گفت: تاکنون اطلاعات دقیقی درباره اینکه فرد جان‌باخته از کارگران مجموعه بوده یا فردی خارج از مجموعه، به جهاد کشاورزی اعلام نشده است.

بنائیان در پایان تأکید کرد: با وجود گستردگی اراضی کشاورزی، امکان پایش مستمر همه استخرها وجود ندارد، اما مالکان موظف به رعایت کامل ضوابط ایمنی هستند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.