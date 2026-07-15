به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در تشریح این حادثه افزود: عصر چهارشنبه گزارش غرقشدگی در ارومیه، جاده کلانتری، ۱۰۰ متر مانده به ایست بازرسی زیر پل دریاچه ارومیه، به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. متأسفانه پس از ارزیابی های انجام شده مشخص شد در این حادثه فرد غرق شده فاقد علایم حیاتی بوده و جان خود را از دست داده.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در حاشیه منابع آبی اظهار کرد: حضور در حاشیه دریاچهها، کانالها و مناطق آبی بدون توجه به اصول ایمنی میتواند حوادث ناگواری به دنبال داشته باشد. از شهروندان درخواست میشود از ورود به مناطق غیرایمن و شنا در محدودههای فاقد نظارت و امکانات امدادی خودداری کنند.
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