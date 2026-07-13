به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست اشتغال و کارآفرینی بانوان کارآفرین کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم تغییر رویکردهای سنتی در حوزه اشتغال، اظهار کرد: نگاه به اشتغال نباید صرفاً به استخدام در دستگاههای دولتی محدود شود، بلکه توسعه بخش خصوصی، تولید و کارآفرینی میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.
بانوان؛ ظرفیتی مغفول در اقتصاد استان
وی با بیان اینکه بانوان نقش مؤثری در اقتصاد خانواده و توسعه جامعه دارند، افزود: استفاده از ظرفیتهای بانوان در بخشهای تولیدی و اقتصادی میتواند به رشد اقتصادی استان شتاب دهد و آموزشهای مهارتی در مراکز علمی کاربردی و فنی و حرفهای نیز باید بیش از گذشته در خدمت تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین قرار گیرد.
بازارچههای نیمهتمام تعیین تکلیف میشوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات بانوان کارآفرین، گفت: نمایندگان این حوزه باید وضعیت بازارچههای نیمهتمام را در قالب گزارشی رسمی به استانداری ارائه کنند تا موضوع در شورای برنامهریزی استان بررسی و فرمانداران نیز اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از این بازارچهها را در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها پیشبینی کنند.
تسهیلات ارزانقیمت با ارائه طرح توجیهی
وی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی کسبوکارها، تصریح کرد: بانوان کارآفرین به جای دریافت وامهای شخصی با سود بالا، میتوانند با ارائه طرحهای توجیهی به دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی یا ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تسهیلات تخصصی با نرخ سود پایین و شرایط مناسب بهرهمند شوند.
محمدی افزود: طرحهای مصوب دستگاههای اجرایی و شورای توسعه و برنامهریزی استان با شرایط مطلوبتری به بانکها معرفی میشوند و این روند، مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی را برای کارآفرینان هموار میکند.
نشستهای آینده با محور تصمیمگیری
محمدی با بیان اینکه مسائل و دغدغههای مطرح شده در این نشست در قالب یک نظام مسائل به استاندار ارائه خواهد شد، گفت: نشستهای آینده با حضور نمایندگان بانکها، اتاق بازرگانی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار میشود تا تصمیمات اجرایی برای رفع موانع بانوان کارآفرین اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: هدف از این نشستها، شناسایی ظرفیتهای مغفول، رفع موانع پیش روی بانوان کارآفرین و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور پررنگتر آنان در عرصه تولید و اشتغال استان است.
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