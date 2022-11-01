۴طرح بومی اشتغالزا برای حمایت از زنان نیازمنداستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدبر نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان چرام به عنوان منطقه نمونه اجرای این طرح‌ها انتخاب شد.

وی با بیان اینکه در ۱۳ روستای این شهرستان، مهارت‌های کسب و کار را به عنوان مکان‌های تجمیع برای آموزش خواهیم داشت، گفت: سه طرح دیگر نیز در حوزه زنان کلید خورده است.

مدبر نژاد توانمند سازی زنان در حوزه بهداشت و درمان، غنی سازی روابط زوجین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را طرح‌های اجرا شده عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد بازارچه ویژه فروش محصولات صنایع دستی بانوان در شهر یاسوج نیز به همت سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و شهرداری انجام می‌شود و با احداث این بازارچه می‌توان غرفه‌های را در اختیار زنان و زنان سرپرست خانوار کارآفرین برای فروش محصولات قرار داد.

مدبر نژاد اظهار داشت: شناسایی زنان سرپرست خانوار در شهرستان‌های مختلف انجام می‌شود و با تکیه بر ظرفیت زنان خبره، شورای اندیشه ورز حوزه زنان و خانواده در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می‌شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: سند تدوین راهبردی دفتر امور زنان در قالب هفت کارگروه جمعیت، کسب و کار پایدار، الگوی سوم زن، حقوق و مسئولیت‌های بانوان، تحکیم خانواده، زیست عفیفانه و نشاط اجتماعی بر اساس سیاست‌های بالادستی، برنامه‌های ویژه ای تدوین کرده است.

وی اظهار داشت: کارشناسان امور بانوان در فرمانداری‌ها موظفند ضمن تشکیل شورای اندیشه ورز در حوزه زنان و خانواده در شهرستان خود، برنامه‌ها را در قالب این کارگروه‌ها طراحی و اجرا کنند و بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در مرحله اول ۴۲ زن سرپرست خانوار متقاضی ایجاد شغل و زنان کارآفرین شدند.

مدبر نژاد افزود: افرادی که قصد ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار را داشتند شناسایی و برای دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید معرفی شدند.