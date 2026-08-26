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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

ورزشگاه دنا برای بهره‌برداری به تأمین منابع مالی نیاز دارد

ورزشگاه دنا برای بهره‌برداری به تأمین منابع مالی نیاز دارد

سی‌سخت-نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورزشگاه دنا به‌طور کامل تکمیل نشده و تأمین منابع مالی برای تکمیل آن در دستور کار است تا بتوان آن را برای بهره‌برداری در دهه فجر افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر چهارشنبه در بازدید از سالن ورزشی شهدای کارگر سی سخت در جمع مسئولان استانی و شهرستانی با قدردانی از استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ورزشگاه دنا هنوز تکمیل نشده است و ان‌شاءالله با تأمین منابع مالی مورد نیاز، تلاش می‌شود این پروژه برای دهه فجر آماده و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این پروژه علاوه بر کارکرد ورزشی، می‌تواند جنبه گردشگری نیز داشته باشد و با توجه به آب‌وهوای مناسب منطقه، زمینه حضور مردم شهرهای اطراف را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور مسئولان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سلام و احترام خود و رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت اعلام می‌کنم و امیدواریم در جریان بررسی مسائل استان، اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات انجام شود.

وی ادامه داد: در زمینه مسائل مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استاندار کهگیلویه و بویراحمد هماهنگی‌های لازم انجام شده تا بتوانیم در حوزه اشتغال‌زایی و ارائه خدمات بهتر به مردم این منطقه اقدامات مؤثری انجام دهیم.

میدری با اشاره به فشردگی برنامه‌های سفر مسئولان به استان، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، موضوعات مرتبط با اشتغال و خدمات‌رسانی در این منطقه را پیگیری کنیم.

کد مطلب 6928773

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