به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر چهارشنبه در بازدید از سالن ورزشی شهدای کارگر سی سخت در جمع مسئولان استانی و شهرستانی با قدردانی از استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ورزشگاه دنا هنوز تکمیل نشده است و ان‌شاءالله با تأمین منابع مالی مورد نیاز، تلاش می‌شود این پروژه برای دهه فجر آماده و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این پروژه علاوه بر کارکرد ورزشی، می‌تواند جنبه گردشگری نیز داشته باشد و با توجه به آب‌وهوای مناسب منطقه، زمینه حضور مردم شهرهای اطراف را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور مسئولان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سلام و احترام خود و رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت اعلام می‌کنم و امیدواریم در جریان بررسی مسائل استان، اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات انجام شود.

وی ادامه داد: در زمینه مسائل مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استاندار کهگیلویه و بویراحمد هماهنگی‌های لازم انجام شده تا بتوانیم در حوزه اشتغال‌زایی و ارائه خدمات بهتر به مردم این منطقه اقدامات مؤثری انجام دهیم.

میدری با اشاره به فشردگی برنامه‌های سفر مسئولان به استان، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، موضوعات مرتبط با اشتغال و خدمات‌رسانی در این منطقه را پیگیری کنیم.