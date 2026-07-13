جهانساز: ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پرداخت مرحله جدید مطالبات چایکاران خبر داد و اظهار کرد: امروز ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران واریز میشود که با احتساب این مبلغ، مجموع پرداختیها به بیش از ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان، معادل ۶۶ درصد کل مطالبات برگ سبز چای، خواهد رسید.
وی افزود: از مجموع پرداختیهای انجامشده، ۳۶۸ میلیارد تومان سهم دولت و یکهزار و ۶۹۴ میلیارد تومان سهم کارخانجات فرآوری چای است بر این اساس، تاکنون ۴۷ درصد از سهم دولت و ۷۳ درصد از تعهدات کارخانجات به چایکاران پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به آخرین آمار خرید برگ سبز چای تصریح کرد: تاکنون ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای از باغات استانهای شمالی کشور خریداری شده که از این میزان، ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد درجه دو بوده است. همچنین حدود ۱۹ هزار تن چای خشک از این محصول تولید و وارد چرخه تأمین بازار کشور شده است.
جهانساز در ادامه به حمایتهای دولت برای توسعه آبیاری نوین در باغات چای اشاره کرد و گفت: برای اجرای سامانه آبیاری بارانی، ۸۰ درصد هزینهها به صورت کمکبلاعوض تأمین میشود و تاکنون حدود هزار هکتار از باغات چای به این سامانه مجهز شدهاند همچنین برای تأمین آب و ایجاد حوضچههای ذخیره، تسهیلات لازم از محل منابع صندوقهای حمایتی به چایکاران پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه میزان تولید برگ سبز چای تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۳ تا ۴ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، حدود ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود که این رقم رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و در نتیجه، عرضه چای ایرانی در بازار نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت.
رئیس سازمان چای کشور در پایان درباره وضعیت بازار چای اظهار داشت: تاکنون ۱۲ ثبت سفارش برای واردات چای انجام شده و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد. موجودی انبارها و فروشگاهها مطلوب است و همزمان با تولید داخلی، عرضه چای به بازار بهصورت مستمر ادامه دارد.
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