به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در واکنش به تجاوزهای اخیر آمریکا به مناطقی از کشورمان، نوشت: آمریکا با مداخله در تنگه‌ هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد. حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران آمریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال می‌کشانیم.