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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

سردار محبی: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را با قدرت اعمال می‌کنیم

سردار محبی: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را با قدرت اعمال می‌کنیم

سخنگوی سپاه گفت: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در واکنش به تجاوزهای اخیر آمریکا به مناطقی از کشورمان، نوشت: آمریکا با مداخله در تنگه‌ هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد. حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران آمریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال می‌کشانیم.

کد مطلب 6887031
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • فاطمه میراحدی IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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      پاسخ
      چرا سپاه نیرو تجهیزات گسیل نمیکنه مرز و جنوب کشور این همه نیرو تجهیزات داریم چی شد پس

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