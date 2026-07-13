به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از رهاسازی ۳۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی سفید در رودخانه اسپی‌رود کلارآباد خبر داد و اظهار کرد: این بچه‌ماهیان با وزن تقریبی یک تا دو گرم و با هدف حفظ و بازسازی ذخایر آبزی دریای خزر، توسعه پایدار منابع شیلاتی، ایجاد اشتغال و کمک به تأمین امنیت غذایی رهاسازی شدند.

صادقی افزود: در شهرستان عباس‌آباد چهار استخر کمک‌تکثیر طبیعی ماهی سفید فعال است که هر سال بچه‌ماهیان تولیدی آن‌ها در رودخانه‌های مستعد شهرستان رهاسازی می‌شود. همچنین با حمایت اداره‌کل شیلات مازندران و همکاری مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری، برنامه تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه‌ماهیان نیز به‌صورت مستمر در حال اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبزی‌پروری شهرستان گفت: هم‌اکنون چهار مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و هشت واحد دارای مجوز پرورش ماهیان سردآبی در عباس‌آباد فعالیت دارند.

رئیس اداره شیلات عباس‌آباد ابراز امیدواری کرد این بچه‌ماهیان پس از طی دوره رشد و در مدت دو تا سه سال آینده به چرخه صید بازگردند و ضمن تقویت ذخایر آبزی دریای خزر، در بهبود معیشت صیادان و تأمین بخشی از نیاز بازار به آبزیان مؤثر باشند.

وی ادامه داد: برنامه رهاسازی بچه‌ماهیان سفید تا پایان فصل در پنج تا شش مرحله و با مشارکت تعاونی‌های صیادی و بهره‌برداران شهرستان ادامه خواهد یافت.

ساسان کابلی فرماندار عباس‌آباد نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان در حوزه آبزی‌پروری، از آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش خبر داد و گفت: توسعه آبزی‌پروری در کنار تقویت امنیت غذایی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

مدیرعامل شرکت تعاونی پره ماهیگیران هجرت سلمانشهر نیز با اشاره به اشتغال‌زایی این تعاونی برای حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر، افزایش هزینه تأمین تور، تجهیزات و ادوات صید را از مهم‌ترین مشکلات صیادان عنوان کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت در تأمین تسهیلات و اعتبارات شد.