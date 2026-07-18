به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکرم مرادی با اشاره به روند تامین و رهاسازی بچه‌ماهی در مراکز پرورش آبزیان استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی و ۲۴۰ هزار قطعه بچه‌ماهی گرم‌آبی در استخرهای پرورش ماهی همدان رهاسازی شده است.

وی افزود: این میزان رهاسازی بچه ماهی نشان‌دهنده آغاز پرقدرت چرخه تولید آبزیان در استان است و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده افزایش تولید در سال جاری به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته ۶ هزار و ۵۵۳ تن ماهی در استان همدان تولید شد، تصریح کرد: امسال نیز با فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید و ارتقای بهره‌وری برنامه افزایش تولید دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در حوزه آبزی‌پروری گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد پرورش آبزیان در سطح استان فعالیت دارند که نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز بازار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف ایفا می‌کنند.

مرادی ادامه داد: توسعه واحدهای پرورش ماهی در استان و حمایت از فعالان این بخش می‌تواند سهم استان همدان را در تولید آبزیان کشور بیش از پیش افزایش دهد.

وی یکی از مهم‌ترین رویکردهای توسعه‌ای در پرورش ماهی را استفاده از ظرفیت چاه‌های کشاورزی دومنظوره عنوان کرد و گفت: در استان همدان حدود ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی وجود دارد که می‌توان از بخشی از این ظرفیت به‌صورت همزمان برای کشاورزی و پرورش ماهی بهره گرفت.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ترکیب تولید آبزیان در استان اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد از مجموع تولید پیش‌بینی‌شده امسال حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن مربوط به ماهیان سردآبی، حدود ۳۵۰ تن مربوط به ماهیان گرم‌آبی و باقی‌مانده نیز از طریق منابع آبی، رودخانه‌ها، پشت سدها و پرورش ماهی در قفس تامین خواهد شد.

وی همچنین به نقش فناوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های مداربسته پرورش ماهی کشور در استان همدان فعالیت می‌کند که با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از سیستم‌های نوین در این بخش به شمار می‌رود.

مرادی افزود: این مجتمع با استفاده از سامانه بازچرخانی و تصفیه آب نقش موثری در کاهش مصرف منابع آبی، افزایش راندمان تولید و حرکت به سمت توسعه پایدار در حوزه شیلات دارد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از روش‌های نوین و مدیریت بهینه منابع آب، می‌توان افق روشنی برای گسترش آبزی‌پروری در استان ترسیم کرد.