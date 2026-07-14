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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

قادری: رعایت نکات ایمنی هنگام قطعی برق از حوادث جلوگیری می‌کند

قادری: رعایت نکات ایمنی هنگام قطعی برق از حوادث جلوگیری می‌کند

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با هشدار نسبت به خطرات ناشی از قطعی برق، بر رعایت نکات ایمنی و پرهیز از استفاده از آسانسور تأکید کرد.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مخاطرات ناشی از قطعی برق، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر نقش مدیران ساختمان‌ها در ارتقای ایمنی اظهار کرد: مدیران مجتمع‌های مسکونی و تجاری موظف هستند برنامه زمان‌بندی خاموشی‌ها را دریافت کرده و در محل قابل رؤیت برای ساکنان نصب کنند. همچنین لازم است پیش از زمان خاموشی، عملکرد چراغ‌های اضطراری و باز بودن مسیرهای خروج اضطراری و راه‌پله‌ها را بررسی و از آمادگی کامل آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به خطر محبوس شدن افراد در آسانسور هنگام قطع برق، افزود: شهروندان باید چند دقیقه پیش از زمان اعلام‌شده برای خاموشی از استفاده از آسانسور خودداری کنند. در صورت محبوس شدن نیز ضمن حفظ آرامش، از هرگونه اقدام برای باز کردن درب آسانسور خودداری کرده و بلافاصله با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.

قادری همچنین نسبت به خطرات ناشی از باقی ماندن وسایل برقی پرمصرف در مدار برق هشدار داد و گفت: هنگام قطع برق، دوشاخه وسایلی مانند اتو، سشوار و سایر تجهیزات گرمایشی و برقی از پریز خارج شود، زیرا با وصل مجدد جریان برق، امکان داغ شدن این وسایل و وقوع آتش‌سوزی وجود دارد.

وی با توصیه به استفاده از چراغ‌های شارژی به جای شمع در زمان خاموشی، خاطرنشان کرد: استفاده از شمع به‌ویژه در مجاورت پرده، وسایل قابل اشتعال یا در دسترس کودکان، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر باشد و چراغ‌های شارژی گزینه‌ای ایمن‌تر برای تأمین روشنایی محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در ادامه استفاده از موتور برق در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب از جمله پارکینگ‌ها، زیرزمین‌ها و انباری‌ها را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: روشن کردن موتور برق در این فضاها موجب انتشار و تجمع گاز سمی مونوکسیدکربن شده و خطر مسمومیت شدید و حتی مرگ را به دنبال دارد.

قادری در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، گفت: امدادگران این سازمان به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و همشهریان در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی می‌توانند از طریق شماره ۱۲۵ با آتش‌نشانی تماس بگیرند.

کد مطلب 6887349

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      نکات ایمنی در مورد قطع برق را مردم دیگه حفظ هستن دولت لطف کنه جدول قطعی برق را به مردم اعلام کنه
    • علی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      مسیله اینجاست که قطعی برق طبق جدول و زمانبندی خاصی نیست هر وقت بخوان برق را قطع می کنند. از پرسنل اداره برق هم که جویا می شویم می گویند نمی توانیم جدول منظمی بدهیم چون منجر به ایجاد دزدی‌های هوشمند اعم از دزدیدن کابلهای برق در کوچه و خیابان و دزدی منازل می شود

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