خراسان جنوبی سومین استان کشور در جذب تسهیلات تبصره ۱۵ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی با برنامهریزی منسجم و پیگیری مستمر در مدت سه ماه توانست رتبه سوم کشور را در جذب تسهیلات جزء (۷-۲) بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه کسب کند.
وی این موفقیت را حاصل تعامل مناسب دستگاههای اجرایی، همراهی حوزه اقتصادی استانداری و همکاری بانکهای عامل دانست و افزود: این عملکرد موجب شد نگاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به ظرفیتهای استان تقویت شده و سهم خراسان جنوبی از منابع سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش منابع مالی، روند اجرای طرحهای گردشگری و صنایعدستی را شتاب خواهد داد، گفت: این اعتبارات نقش مهمی در آغاز پروژههای جدید و تکمیل طرحهای نیمهتمام و زیرساختهای مورد نیاز استان دارد.
عرب با اشاره به رشد قابل توجه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه با نرخ سود چهار درصد اظهار کرد: میزان تسهیلات پرداختی از ۶۷۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده جهش قابل توجه در حمایت از فعالان این حوزه است.
وی ادامه داد: از مجموع منابع پرداختی، ۵۶ درصد به بخش صنایعدستی و ۴۴ درصد به طرحهای گردشگری اختصاص یافته که فعالان تأسیسات گردشگری، راهنمایان گردشگری و صنعتگران از آن بهرهمند شدهاند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به فعال شدن دوباره برخی پروژههای راکد افزود: تزریق این منابع، تعدادی از طرحهایی را که سالها متوقف مانده بودند، دوباره وارد چرخه اجرا کرده است.
عرب با تأکید بر اینکه استان همچنان در حوزه زیرساختهای اقامتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی نیازمند سرمایهگذاری بیشتری است، گفت: جذب یک هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فعالان دارای مجوز قانونی در حوزه گردشگری و صنایعدستی که شرایط لازم را داشته باشند، میتوانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
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