به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح سه شنبه در جلسه شورای اشتغال در استانداری ایلام با اشاره به وضعیت مشارکت اقتصادی در استان، اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی در ایلام حدود ۳۰ درصد است که در مقایسه با میانگین کشوری که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۰.۷ درصد بوده، فاصله قابلتوجهی دارد و این موضوع نشان از ضرورت برنامهریزی جدیتر برای افزایش حضور نیروی کار در بازار اشتغال استان دارد.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان ایلام حدود ۲۴ درصد برآورد شده، افزود: این رقم در حالی است که نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۴۰۴ حدود ۷.۳ درصد بوده و ایلام یکی از استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور محسوب میشود و این شکاف، نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاههای اجرایی برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام با اشاره به بهبود جایگاه استان در حوزه بیکاری، تصریح کرد: خوشبختانه استان ایلام که پیش از این در رتبههای بالای بیکاری کشور قرار داشت، اکنون با تلاشهای انجامشده به رتبه نهم کشور رسیده است و این نشان از حرکت مثبت در مسیر کاهش نرخ بیکاری دارد، هرچند که فاصله با میانگین کشوری همچنان قابلتوجه است.
وی در ادامه به وضعیت اشتغال بانوان در استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری زنان در کشور حدود ۱۶ درصد است در حالی که این رقم در استان ایلام به حدود ۱۹ درصد میرسد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور حدود ۱۳.۶ درصد است که این رقم در ایلام نیز پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد و این موضوع نشان میدهد که سیاستهای حمایتی و تسهیلات هدفمند برای اشتغال بانوان در استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
رشیدی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی استان موفق شدند ۱۲ هزار و ۴۴۰ فرصت شغلی را در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت کنند و بر اساس آخرین دادهها، استان ایلام در برخی مقاطع با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات اشتغال، توانسته است عملکرد قابل قبولی در سطح کشور داشته باشد، اما با توجه به جمعیت جویای کار استان، نیاز به تسریع در ایجاد اشتغال همچنان احساس میشود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای اجرایی، یادآور شد: کمیتههای نظارت شهرستانی با هدف شناسایی انحرافات و بهبود فرآیندهای اشتغالزایی فعال هستند و امیدواریم با برنامهریزی دقیق و تخصیص اعتبارات هدفمند، شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی در استان باشیم.
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