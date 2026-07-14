تولد هشتمین فرزند یک مادر ۳۵ ساله بابلی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادقی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تولد موفق هشتمین فرزند یک مادر بابلی خبر داد و اظهار کرد: این مادر که پیش از این صاحب هفت فرزند سالم شده بود، این بار نیز زایمانی موفق را در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه تعداد دفعات بارداری به تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت درباره سلامت مادر نیست، افزود: مهم‌ترین اصل، ارزیابی وضعیت جسمانی مادر، رعایت فاصله استاندارد میان بارداری‌ها و دریافت مراقبت‌های مستمر دوران بارداری است.

صادقی ادامه داد: اگر این شرایط فراهم باشد، بسیاری از زنان می‌توانند چندین بارداری را بدون بروز مشکلات جدی تجربه کنند و سلامت خود و نوزاد را حفظ کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به یافته‌های علمی درباره تأثیر بارداری و شیردهی بر سلامت زنان گفت: برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد این دوران می‌تواند احتمال ابتلا به برخی بیماری‌ها از جمله سرطان پستان و تخمدان را کاهش دهد، اما این آثار به عوامل مختلفی از جمله سبک زندگی، شرایط جسمی و کیفیت خدمات درمانی وابسته است.

وی همچنین با اشاره به ابعاد روانی و اجتماعی فرزندآوری خاطرنشان کرد: مادر شدن افزون بر جنبه‌های جسمی، تجربه‌ای عاطفی و اجتماعی است که می‌تواند احساس تعلق، مسئولیت‌پذیری و انسجام خانواده را تقویت کند.

صادقی تأکید کرد: توصیه می‌شود همه مادران پیش از تصمیم به بارداری و در طول این دوران، تحت نظر پزشک و با انجام مراقبت‌های لازم، روند بارداری را دنبال کنند تا سلامت مادر و فرزند به بهترین شکل تأمین شود.