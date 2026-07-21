به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از اواخر شهریور به میزبانی ناگویا آغاز خواهد شد و دوومیدانی ایران نیز در حال نهایی کردن برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در این رویداد مهم است. کاروان دوومیدانی ایران این دوره نسبت به بازی‌های آسیایی هانگژو با تعداد بیشتری ورزشکار راهی ناگویا خواهد شد. تیمی که در کنار افزایش تعداد نمایندگان یک ویژگی قابل توجه نیز دارد؛ تمام ورزشکاران اعزامی برای نخستین بار حضور در بازی‌های آسیایی را تجربه می‌کنند و هیچ‌یک سابقه رقابت در این آوردگاه بزرگ قاره‌ای را ندارند. البته اکثر این نفرات پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا و دیگر رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته‌اند و با فضای مسابقات برون‌مرزی بیگانه نیستند.

دوومیدانی ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی هانگژو با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره در ماده پرتاب دیسک عملکرد قابل قبولی در بخش مردان داشت اما در بخش بانوان همچنان در حسرت کسب نخستین مدال تاریخ خود در این بازی‌ها مانده است. با این حال حضور نسل جدیدی از ورزشکاران و روند رو به رشد برخی از بانوان ملی‌پوش امیدها را برای شکسته شدن این طلسم و ثبت یک تاریخ‌سازی در ناگویا افزایش داده است.

در همین راستا فدراسیون دوومیدانی تلاش می‌کند تا با برگزاری اردوها و حضور در مسابقات تدارکاتی برون مرزی شرایط لازم را برای آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان فراهم کند. اعزام تیم ملی به اردوی برون‌مرزی بلاروس در دستور کار قرار دارد و همزمان رایزنی‌هایی نیز با مسئولان برگزاری مسابقات در ترکیه انجام شده تا در صورت مناسب بودن سطح کیفی رقابت‌ها ملی‌پوشان پیش از آغاز بازی‌های آسیایی در این مسابقات نیز شرکت کنند.

هاشم صیامی عضو هیئت اجرایی و سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اردوی برون‌مرزی تیم ملی اظهار کرد: اعزام تیم ملی به اردوی بلاروس قطعی شده و در حال حاضر در حال تهیه بلیت مناسب برای سفر هستیم تا ملی‌پوشان هرچه زودتر راهی این اردو شوند. در تلاش هستیم اعزام در روزهای آینده انجام شود و مشکلی از نظر برنامه‌ریزی وجود ندارد.

وی در خصوص شائبه مشکلات مالی برای این اعزام تصریح کرد: خیر مشکل مالی وجود ندارد و فدراسیون روند کار را طبق برنامه پیش می‌برد.

صیامی درباره برنامه اردوی بلاروس گفت: ملی‌پوشان حدود هفت دو هفته در این اردو حضور خواهند داشت و در این مدت نیز در دو یا سه مسابقه شرکت می‌کنند تا با آمادگی بیشتری خود را برای بازی‌های آسیایی آماده کنند.

وی درباره نفرات اعزامی به بلاروس اظهار داشت: تمامی ورزشکارانی که برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شده‌اند در این اردو شرکت خواهند کرد.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در خصوص برنامه‌های تیم ملی پس از بازگشت از بلاروس عنوان کرد: پس از پایان اردو ورزشکاران در مرحله نخست لیگ دوومیدانی، مسابقات قهرمانی کشور و اردوهای تهران شرکت خواهند کرد. همچنین از برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه درخواست کرده‌ایم تا در صورت برگزاری مسابقات باکیفیت امکان حضور تیم ملی در آنها فراهم شود. اگر مسابقات از سطح فنی مناسبی برخوردار باشد در آن شرکت خواهیم کرد.

صیامی در پاسخ به این پرسش که آیا تمام نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی برای نخستین بار حضور در این رقابت‌ها را تجربه می‌کنند؟ گفت: بله تمام ورزشکارانی که به ناگویا اعزام می‌شوند برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی شرکت خواهند کرد و هیچ‌کدام سابقه حضور در این بازی‌ها را ندارند.

وی ادامه داد: البته این به معنای بی‌تجربه بودن آنها نیست چرا که اکثر این ورزشکاران سابقه حضور در مسابقات برون‌مرزی، قهرمانی آسیا و رقابت‌های بین‌المللی را دارند و همین تجربه می‌تواند در بازی‌های آسیایی به آنها کمک کند. دنبال این هستیم که بتوانیم بهترین نتیجه را در ناگویا کسب کنیم.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در پایان خاطرنشان کرد: حضور احسان حدادی در رأس فدراسیون نیز می‌تواند به ملی‌پوشان کمک کند چرا که او تجربه حضور در بالاترین سطح مسابقات بین‌المللی را دارد و با فضای بازی‌های آسیایی و رقابت‌های بزرگ کاملاً آشناست. امیدواریم با این شرایط ورزشکاران بهترین عملکرد خود را در ناگویا به نمایش بگذارند.