تکمیل تعمیرات ۱۵هزار واحدمسکونی آسیب دیده جنگ رمضان در اصفهان کلیدخورد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین مصوبات و اقدامات ستاد بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ رمضان در استان، اظهار داشت: با هماهنگیهای بهعملآمده و تلاش شبانهروزی دستگاههای متولی، تاکنون روند پرونده بازسازی و تعمیرات جزئی ۱۵ هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی آسیبدیده در سطح استان اصفهان که معادل ۸۲ درصد کل این واحدهاست، تسویه و تعیین تکلیف نهایی شده است.
ارزیابی فنی بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی و تجاری
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به جزئیات پایشهای میدانی صورتگرفته افزود: بر اساس آخرین ارزیابیهای فنی و تخصصی که توسط تیمهای کارشناسی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شده، وضعیت ۱۸ هزار و ۷۴۵ واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.
وی در خصوص پراکندگی جغرافیایی این آسیبها تصریح کرد: از مجموع واحدهای ارزیابیشده، تعداد ۱۲ هزار و ۳۷۱ واحد مسکونی و تجاری در کلانشهر اصفهان واقع شده و مابقی معادل ۶ هزار و ۳۷۴ واحد در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای دیگر استان مستقر هستند.
جزئیات خسارات؛ از تخریب کامل تا آسیب لوازم خانگی
شیشهفروش در ادامه به تفکیک نوع و میزان خسارتهای وارده پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسیهای میدانی، ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری به طور کامل تخریب شدهاند و نیازمند احداث و ساخت مجدد هستند. همچنین یک هزار و ۶۱ واحد مسکونی و تجاری نیز آسیبهای جدی دیدهاند که نیازمند تعمیرات کلی و اساسی هستند. مابقی ابنیه و اماکن بررسیشده آسیب جزئی دیدهاند که روند بازسازی آنها با سرعت در حال پیگیری است.
وی همچنین اضافه کرد: همزمان با ارزیابی سازهها، وضعیت خسارت وارده به لوازم خانگی و اثاثیه موجود در واحدهای مسکونی نیز پایش شد که تاکنون ارزیابی خسارت معیشتی ۲ هزار و ۹۲۰ واحد مسکونی به پایان رسیده است.
تقسیم کار دستگاههای متولی در بازسازی مناطق آسیبدیده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تبیین دستورالعملها و مصوبات کشوری در خصوص مدیریت بحران و بازسازی ابراز داشت: بر اساس مصوبات ابلاغی، مسئولیت ارزیابی، بازسازی و جبران خسارت ساختمانهای آسیبدیده در محدوده کلانشهر اصفهان بر عهده شهرداری اصفهان قرار دارد. در همین حال، مدیریت فرآیند بازسازی و جبران خسارات ساختمانی در سایر شهرها و روستاهای تابعه استان بر عهده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی در خصوص نحوه جبران خسارات بخش معیشتی و لوازم خانگی خاطرنشان کرد: فرآیند ارزیابی، پیگیری و پرداخت خسارتهای معیشتی و تامین لوازم خانگی در تمامی نقاط استان (اعم از کلانشهر اصفهان، سایر شهرها و روستاها) به طور متمرکز و منطبق بر دستورالعملهای کشوری، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و عملیاتی خواهد شد.
مشارکت همهجانبه برای تکمیل سریع پروژههای بازسازی
شیشهفروش در پایان این گفتگو با تقدیر از همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و مردمی تاکید کرد: اقدامات صورتگرفته در بخش تعمیرات جزئی ساختمانها شامل نصب شیشه، درب و پنجره، اجرای کناف و تعمیر دیوارها بوده که با مشارکت فعال شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، گروههای جهادی، خیرین و خودِ مالکین به سرانجام رسیده است. در حال حاضر نیز با تقویت و افزایش شمار تیمهای فنی و اجرایی، عملیات بازسازی مابقی ساختمانهای آسیبدیده با شتاب بالایی در حال انجام و تکمیل است.
نظر شما