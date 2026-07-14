وعده انتقام حلقه اتصال دفاع از امت تا بازدارندگی است

حجت الاسلام محمد مهدی گرامی پور دبیر علمی همایش «تحقق وعده انتقام» در نشستی خبری با تشریح اهداف این رویداد علمی گفت: این همایش در پی آن است که یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مفاهیم ادبیات مقاومت را از سطح شعار و احساس خارج کند و به عنوان یک مسئله علمی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: مفهوم وعده انتقام را نباید صرفا به یک واکنش نظامی و اقدام مقطعی یا رفتار ناشی از خشم فروکاست. در منطقه وعده انتقام حلقه اتصال چند چیز اساسی است از جمله دفاع از امت اسلامی صیانت از کرامت انسانی مقابله با ترور و تجاوز ایجاد بازدارندگی و ممانعت از استمرار نظام سلطه. طرح علمی همایش نیز بر همین محور تاکید دارد.

دبیر علمی همایش با اشاره به پرسش کلیدی اینکه وعده انتقام چه زمانی تحقق می یابد و آیا صرفا اقدام متقابل است بیان کرد: از منظر علمی تحقق انتقام در شش لایه قابل بررسی است که این همایش به دنبال واکاوی آن هاست. اولین لایه سطح قضایی و حقوقی از طریق شناسایی و تعقیب عاملان جنایت است. لایه دوم سطح امنیتی در جلوگیری از تکرار این اقدامات و لایه سوم سطح جهانی و راهبردی برای تغییر محاسبات دشمن و ایجاد بازدارندگی است. همچنین سطح چهارم مربوط به تغییر موازنه سیاسی در منطقه سطح پنجم فرهنگی و رسانه ای برای زنده نگه داشتن حافظه شهید جلوگیری از تحریف و مقابله با ساختارهایی است که ترور و تجاوز را تولید می کنند.

گرامی پور در ادامه به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت و اظهار داشت: در بعد الهیاتی مسئله در نسبت با عدل الهی حرمت خون مومن کرامت شهید نصرت جبهه حق و سنت های ابتلا بررسی می شود که هر کدام محور یک بحث و نشست هستند. در بعد فقهی مشروعیت و نسبت آن با جهاد دفعی دفع تجاوز دفع افساد و مقابله با ترور دولتی مشخص می شود. مسئله مهم دیگر تعیین مرز پاسخ مشروع و نقش ولی امر در تشخیص زمان و مکان انتقام است.

وی تصریح کرد: در بعد حقوقی بحث از مسئولیت های معنوی و مباشرین این جنایت حق دفاع مشروع عدالت کیفری و استمرار دادخواهی مطرح است. در بعد سیاسی نسبت آن با امنیت ملی انسجام جبهه مقاومت منطقه ای و کاهش قدرت نظام سلطه بررسی می شود. در بعد راهبری محورهای بازدارندگی فعال تغییر محاسبات دشمن جلوگیری از استمرار ترور زمان شناسی و سطح بندی پاسخ مورد توجه قرار می گیرد و در بعد رسانه این پرسش مطرح است که چگونه می توان از تحریف مفهوم انتقام جلوگیری کرد زیرا دشمن در پی نشان دادن و تحریف این واژه به عنوان خشونت است.

دبیر علمی همایش تاکید کرد: این همایش محل تصمیم گیری برای انتقام نیست چرا که این امر در صلاحیت نظامیان و مسئولان است اما ما می خواهیم ادبیاتی تولید کنیم تا مطالبه عدالت و خون شهید فراموش نشود و در قالب مفاهیم احساسی و غیر ضابطه مند تعبیر نگردد.

گرامی پور در خصوص نسبت بین حق مردم و مسئولیت حاکمیت گفت: شهادت رهبران و فرماندهان مقاومت نباید خسارت فردی تلقی شود بلکه این اتفاق تعرض به اراده ملت و امت است. از این نظر امت اسلامی حق دارد نسبت به خون شهدا مطالبه گر باشد اما این به معنای مجاز بودن اقدامات پراکنده و شخصی نیست بلکه مطالبه عمومی مردم شریف در میدان برای پاسخ مشروع و موثر است که از موضوعات مورد بررسی در همایش می باشد.

وی با اشاره به مسئولیت رسانه در تحقق این وعده خاطرنشان کرد: تحقق وعده انتقام فقط در میدان سخت تعریف نمی شود بلکه بخشی از تحقق آن در میدان حافظه معنا و روایت صورت می گیرد. اگر این جنایت و شهید و شهادت از حافظه عمومی حذف شود و عاملان جنایت با لفاظی خود را قربانی معرفی کنند شکست رخ داده است. اینجا رسانه سه مسئولیت دارد اول حفظ حقیقت و جلوگیری از فراموشی این جنایت بزرگ دوم تبیین عقلانی و انسانی مطالبه عدالت و سوم جلوگیری از تبدیل مطالبه خون شهید به ادبیات نادرست یا هیجانات غیرقابل دفاع.

دبیر علمی همایش در پایان به خروجی های این رویداد اشاره کرد و افزود: خروجی ها شامل مجموعه ای از تولیدات پژوهشی و رسانه ای تهیه گزارش های تحلیلی و تبیینی تدوین بسته مفهومی در رابطه با الهیات انتقام تولید بسته تحلیل و انتشار بیانیه علمی همایش خواهد بود.

برگزاری همایش ۵ روزه و در ۳ شهر با حضور نمایندگان ادیان

تهرانی مدیر پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی و دبیر اجرایی همایش تحقق وعده انتقام با تشریح برنامه های این رویداد گفت: شنبه آینده افتتاحیه این همایش در حوزه علمیه مشکات آغاز می شود و روز دوم نیز در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: دوشنبه ۲۹ تیر ماه سومین روز همایش در مشهد است و دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی نیز همایش دیگری را برگزار می کند. سه شنبه نیز برنامه ها در دانشگاه قم دنبال خواهد شد و در نهایت چهارشنبه ۳۱ تیر مراسم اختتامیه در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می گردد.

دبیر اجرایی همایش تحقق وعده انتقام با اشاره به خروجی های این رویداد بیان کرد: بناست نتایج این همایش به سرعت در قالب کتاب و متن منتشر شود و این اقدام با هدف تبیین و تعمیق گفتمان مقاومت در جهان اسلام صورت می گیرد.

تهرانی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه روز چهارشنبه نشستی با موضوع هم اندیشی ادیان برگزار می شود. همچنین نمایندگانی از جبهه مقاومت دعوت شده اند و سخنرانانی از خارج از مرزهای کشور به صورت ویدئو کنفرانس در این برنامه ها شرکت خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی به عنوان یک نهاد حوزوی کارهای خود را پی می گیرد و استان های مختلف کشور نیز برنامه های متعدد و نشست ها و کرسی های علمی متفاوتی را در این راستا برگزار خواهند کرد.