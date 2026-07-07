به گزارش خبرنگار مهر، ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزی که در تاریخ ایران ماندگار شد. در ساعات ابتدایی صبح، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حمله ای مشترک از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. آنچه از آن روز تا تشییع باشکوه در تیرماه ۱۴۰۵ رقم خورد، نه فقط یک سوگ ملی، بلکه آغاز یک مطالبه تاریخی بود: خونخواهی رهبر شهید.

سفیر ایران در انگلیس، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و جنایتی بی‌سابقه علیه رهبر یک کشور مستقل توصیف کرد.

حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز این ترور را جنایت علیه صلح خواند که مسئولیت کیفری آن بر عهده رژیم تروریست آمریکا و متحدان پلید او است.

بلافاصله پس از تأیید شهادت، کشور ۴۰ روز عزای عمومی اعلام شد و پرچم‌های سرخ خونخواهی در سراسر ایران به اهتزاز درآمد.

از وداع تا تشییع؛ وداعی که به حماسه تبدیل شد

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، طی روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد:

شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیر): وداع عمومی در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران. جمعیتی میلیونی با شعارهای «مقاومت در برابر دشمنان» و «انتقام خون رهبر شهید» به مصلی آمدند.

دوشنبه (۱۵ تیر): تشییع در تهران از خیابان دماوند و شرق تهران تا میدان آزادی

سه‌شنبه (۱۶ تیر): تشییع در قم

پنج‌شنبه (۱۸ تیر): تشییع و خاکسپاری در حرم مطهر رضوی در مشهد

در این مراسم، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در کنار «انتقام، انتقام» به گوش می‌رسید. سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این مراسم را یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ انقلاب توصیف کرد.

خونخواهی؛ روایتی از زبان مسئولان ارشد

مطالبه خونخواهی، تنها به مردم محدود نشد؛ بلکه تمام ارکان نظام بر آن تأکید کردند:

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضاء با صراحت اعلام کرد: مردم ایران با وجود داغ سنگین شهادت رهبر انقلاب، خونخواه ایشان و همه شهدای جبهه مقاومت هستند.

وی تأکید کرد: چهار ماه است مردم خونخواه رهبر شهید انقلاب هستند.

رئیس دستگاه قضاء در واکنش به شعارهای انتقام‌جویانه مردم گفت: مردم ما رئوف هستند اما می‌خواهند هیچ جنایتکاری این جنایت جنگی را مرتکب نشود.

وی همچنین درباره جایگاه رهبر شهید تصریح کرد: رهبر شهید ما بعد از این همه زحمت و رنجی که در راه هدایت مردم و انقلاب کشیدند، نباید اجری به جز شهادت نصیبشان می‌شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز خونخواهی را فراتر از یک مطالبه ملی دانست و گفت: خونخواهی رهبر شهید انقلاب، آزادی همه مسلمانان از ظلم آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی تأکید کرد: باید برخاست و ندای خونخواهی ملت را به جهان رساند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری نیز در واکنش به شهادت، صریحاً اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران خونخواهی و انتقام از عاملین و آمرین این جنایت تاریخی را وظیفه و حق مشروع خود می‌داند.

وی خونخواهی رهبر شهید را حق مسلم امت اسلامی عنوان کرد.

پزشکیان در مراسم وداع گفت: من با رهبری وداع نکردم و نخواهم کرد. رهبری در دل من، در ذهن من و در مقابل من زنده است و همیشه زنده خواهد ماند.

شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای قاطع اعلام کرد: تا خونخواهی رهبر شهید از پای نخواهیم نشست.

دبیرخانه این شورا نیز گزارش داد که مردم در وداع با رهبر شهید، شعار انتقام خون رهبر شهید را فریاد می‌زنند.

سعید جلیلی، نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی خونخواهی را حق مردم و وظیفه مسئولان توصیف کرد و آن را «مطالبه مردم» دانست.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: دل‌های آزرده مردم غیور... انتقام خون رهبر شهید و شهدای مظلوم را خواهیم گرفت.

مجلس خبرگان در پیامی بر حفظ روحیه انتقام و خونخواهی تأکید کرد.

محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب با لحنی قاطع گفت: قاتلین امام شهید به مرگ طبیعی نخواهند مرد و نظام انتقام خواهد گرفت.

خونخواهی در آیینه حقوق بین‌الملل

خونخواهی در ادبیات حقوق بین‌الملل، به معنای پیگیری حقوقی و کیفری عاملان و آمران یک اقدام غیرقانونی از طریق سازوکارهای مشروع بین‌المللی است. این ترور، از چند جهت نقض آشکار قواعد بنیادین محسوب می‌شود:

نقض حاکمیت ملی و منع توسل به زور

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی اعضا از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت منع شده‌اند. ترور رهبر یک کشور مستقل، بارزترین مصداق این نقض است.

نقض حق حیات

این اقدام، نقض آشکار حق حیات به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشری است که در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت

بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) ، اصولی مانند تفکیک، تناسب و احتیاط بر عملیات نظامی حاکم است. رویه عملی آمریکا در سال‌های اخیر نشان داده که این کشور با برچسب تروریست ، هر کس را که موجودیتش با منافع آن کشور در تعارض قرار گرفته، مورد کشتار به اصطلاح هدفمند قرار می‌دهد، اقدامی که ناقض موازین حقوق بشردوستانه است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری نیز در تحلیلی تأکید کرده که اختیار فرماندهی کل قوا، نمی‌تواند به منزله نظامی بودن ایشان تلقی و توجیه‌کننده ترور باشد.

مسیرهای حقوقی پیش رو

طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) : به دلیل نقض منشور ملل متحد

مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) : برای پیگرد کیفری عاملان و آمران

اقدام در شورای امنیت سازمان ملل : برای محکومیت و اقدام علیه متجاوزان

مستندسازی و فشار افکار عمومی : به‌عنوان گامی اساسی برای تحقق عدالت

خونخواهی؛ فراتر از یک شعار

آنچه در این چند ماه رقم خورد، خونخواهی را از یک خواست احساسی به یک مسئله حقوقی جدی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است. نشست تخصصی فریاد خونخواهی با هدف تبیین اهمیت این مطالبه برگزار شد و در آن تأکید شد: مسئله خونخواهی تنها برخاسته از تأثرات وجدانی نیست، بلکه یک ضرورت عقلایی برای بقای جامعه محسوب می‌شود.

آیت‌الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران نیز خونخواهی رهبر شهید را خواست همگان دانست و گفت: امام خامنه‌ای با مشت گره‌کرده به دیدار خدا رفت.

خونخواهی آقای شهید ایران، امروز به پرچمی تبدیل شده که نه فقط مردم ایران، بلکه آزادگان جهان را زیر سایه خود جمع کرده است - پرچمی که تا تحقق کامل آن، از جای جای ایران و جهان اسلام، فریاد «یا لثارات الحسین» و «الموت لأمریکا» برخواهد خاست.