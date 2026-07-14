  1. استانها
  2. قم
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

فعالیت ادارات قم از فردا ساعت ۶ صبح تا ۱۲

فعالیت ادارات قم از فردا ساعت ۶ صبح تا ۱۲

قم- ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان قم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، از ۲۴ تیرماه تا اطلاع ثانوی به ۶ صبح تا ۱۲ تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قم، در پی ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با موافقت استاندار قم، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اعلام شد.

بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان قم (به‌استثنای واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، بهداشتی و درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی) از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ تعیین شده است و دستگاه‌ها موظفند کسری ساعات کاری را از طریق دورکاری و سایر ظرفیت‌های قانونی جبران کنند.

در این بخشنامه تأکید شده است: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و حوزوی مکلفند نسبت به کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری اقدام کرده و نظارت مستمر بر اجرای آن داشته باشند.

همچنین تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد الزامی بوده و دستگاه‌ها باید از ساعت ۱۱:۴۵ نسبت به خاموش کردن تجهیزات سرمایشی اقدام و تا پایان وقت اداری تمامی تجهیزات غیرضروری را خاموش کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت توزیع نیروی برق استان موظف شده است با پایش مستمر مصرف دستگاه‌ها، گزارش عملکرد و موارد عدم رعایت را به استاندار و ستاد مدیریت بحران ارائه کند و مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است: دستگاه‌های خدمات‌رسان و ضروری از جمله مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای نظامی و انتظامی از شمول تغییر ساعت کاری مستثنی هستند و باید خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهند.

همچنین نحوه فعالیت شعب بانک‌ها نیز مطابق تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود.

کد مطلب 6887681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها