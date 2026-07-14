فعالیت ادارات قم از فردا ساعت ۶ صبح تا ۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قم، در پی ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با موافقت استاندار قم، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اعلام شد.



بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان قم (به‌استثنای واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، بهداشتی و درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی) از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ تعیین شده است و دستگاه‌ها موظفند کسری ساعات کاری را از طریق دورکاری و سایر ظرفیت‌های قانونی جبران کنند.



در این بخشنامه تأکید شده است: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و حوزوی مکلفند نسبت به کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری اقدام کرده و نظارت مستمر بر اجرای آن داشته باشند.



همچنین تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد الزامی بوده و دستگاه‌ها باید از ساعت ۱۱:۴۵ نسبت به خاموش کردن تجهیزات سرمایشی اقدام و تا پایان وقت اداری تمامی تجهیزات غیرضروری را خاموش کنند.



بر اساس این گزارش، شرکت توزیع نیروی برق استان موظف شده است با پایش مستمر مصرف دستگاه‌ها، گزارش عملکرد و موارد عدم رعایت را به استاندار و ستاد مدیریت بحران ارائه کند و مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه خواهد بود.



در این ابلاغیه آمده است: دستگاه‌های خدمات‌رسان و ضروری از جمله مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای نظامی و انتظامی از شمول تغییر ساعت کاری مستثنی هستند و باید خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهند.



همچنین نحوه فعالیت شعب بانک‌ها نیز مطابق تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود.