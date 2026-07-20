جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به حمایتهای رهبر شهید انقلاب از حوزه سلامت و اورژانس، گفت: ایشان همواره کاهش تلفات حوادث ترافیکی را از دغدغههای اصلی خود میدانستند و در بزنگاههای مختلف با اختصاص اعتبارات ویژه، از توسعه خدمات سلامت و امدادرسانی حمایت میکردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور درباره نگاه و حمایتهای رهبر شهید انقلاب از حوزه اورژانس و امدادرسانی اظهار کرد: رهبر شهید همواره توجه ویژهای به حوزه سلامت و خدمات امدادی داشتند و در دیدارهای مختلف، بهویژه نشستهای نزدیک به ایام نوروز، دغدغه خود را درباره کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن مطرح میکردند.
وی افزود: ایشان معتقد بودند آمار سالانه حدود ۲۰ هزار فوتی و صدها هزار مصدوم و مجروح ناشی از حوادث رانندگی، شایسته کشور ایران نیست و حتی یک فوتی در تصادفات نیز زیاد است. به همین دلیل بارها بر تقویت مجموعههای امدادی، بهویژه اورژانس، پلیس و سایر دستگاههای مسئول تأکید داشتند تا بتوان از حجم این حوادث کاست.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نگرانی رهبر شهید نسبت به جان جوانان گفت: ایشان همواره تأکید میکردند که بخش عمده قربانیان حوادث ترافیکی را جوانان در سنین فعالیت و باروری تشکیل میدهند و این مسئله علاوه بر خسارتهای انسانی، بر موضوع جمعیت کشور نیز تأثیرگذار است؛ از این رو خواستار اقدامات جدیتر در این حوزه بودند.
میعادفر ادامه داد: رهبر شهید در مقاطع حساس نیز با نگاهی حمایتی از ظرفیتها و اختیارات خود برای تقویت نظام سلامت استفاده میکردند و در موضوعاتی همچون مقابله با کرونا و سایر نیازهای حوزه بهداشت، اعتبارات ویژهای در اختیار وزارت بهداشت قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از همان اعتبارات همچنان در حوزه سلامت مورد استفاده قرار میگیرد و از محل آن، فرآیند خرید آمبولانس از طریق سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: نگاه رهبر شهید به حوزه سلامت، نگاهی آیندهنگر، حمایتی و رو به جلو بود و همواره بر تقویت زیرساختهای درمانی و امدادی کشور تأکید داشتند.
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