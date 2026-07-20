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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

میعادفر: نگاه رهبر شهید به حوزه سلامت آینده‌نگر و حمایتی بود

میعادفر: نگاه رهبر شهید به حوزه سلامت آینده‌نگر و حمایتی بود

رئیس اورژانس کشور با اشاره به حمایت‌های رهبر شهید انقلاب از حوزه سلامت و اورژانس، گفت: ایشان همواره کاهش تلفات حوادث ترافیکی را از دغدغه‌های اصلی خود می‌دانستند.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به حمایت‌های رهبر شهید انقلاب از حوزه سلامت و اورژانس، گفت: ایشان همواره کاهش تلفات حوادث ترافیکی را از دغدغه‌های اصلی خود می‌دانستند و در بزنگاه‌های مختلف با اختصاص اعتبارات ویژه، از توسعه خدمات سلامت و امدادرسانی حمایت می‌کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره نگاه و حمایت‌های رهبر شهید انقلاب از حوزه اورژانس و امدادرسانی اظهار کرد: رهبر شهید همواره توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت و خدمات امدادی داشتند و در دیدارهای مختلف، به‌ویژه نشست‌های نزدیک به ایام نوروز، دغدغه خود را درباره کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن مطرح می‌کردند.

وی افزود: ایشان معتقد بودند آمار سالانه حدود ۲۰ هزار فوتی و صدها هزار مصدوم و مجروح ناشی از حوادث رانندگی، شایسته کشور ایران نیست و حتی یک فوتی در تصادفات نیز زیاد است. به همین دلیل بارها بر تقویت مجموعه‌های امدادی، به‌ویژه اورژانس، پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید داشتند تا بتوان از حجم این حوادث کاست.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نگرانی رهبر شهید نسبت به جان جوانان گفت: ایشان همواره تأکید می‌کردند که بخش عمده قربانیان حوادث ترافیکی را جوانان در سنین فعالیت و باروری تشکیل می‌دهند و این مسئله علاوه بر خسارت‌های انسانی، بر موضوع جمعیت کشور نیز تأثیرگذار است؛ از این رو خواستار اقدامات جدی‌تر در این حوزه بودند.

میعادفر ادامه داد: رهبر شهید در مقاطع حساس نیز با نگاهی حمایتی از ظرفیت‌ها و اختیارات خود برای تقویت نظام سلامت استفاده می‌کردند و در موضوعاتی همچون مقابله با کرونا و سایر نیازهای حوزه بهداشت، اعتبارات ویژه‌ای در اختیار وزارت بهداشت قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از همان اعتبارات همچنان در حوزه سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از محل آن، فرآیند خرید آمبولانس از طریق سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: نگاه رهبر شهید به حوزه سلامت، نگاهی آینده‌نگر، حمایتی و رو به جلو بود و همواره بر تقویت زیرساخت‌های درمانی و امدادی کشور تأکید داشتند.

کد مطلب 6887885
محدثه رمضانعلی

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