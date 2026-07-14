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کد مطلب 6887937
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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

دومین آزمون استخدامی مخصوص افراد دارای معلولیت آبان ماه برگزار می‌شود

دومین آزمون استخدامی مخصوص افراد دارای معلولیت آبان ماه برگزار می‌شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: دومین آزمون استخدامی مخصوص افراد دارای معلولیت در آبان ماه برگزار می شود.

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