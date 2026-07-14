دریافت 6 MB کد مطلب 6887937 https://mehrnews.com/x3cyN9 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ کد مطلب 6887937 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ دومین آزمون استخدامی مخصوص افراد دارای معلولیت آبان ماه برگزار میشود رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: دومین آزمون استخدامی مخصوص افراد دارای معلولیت در آبان ماه برگزار می شود. کپی شد مطالب مرتبط ضرورت تدوین برنامههای دقیق برای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تحقق تعهد ایجاد اشتغال برای ۱۸۲۰مددجوی بهزیستی در آذربایجان غربی تامین بیش از ۴ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی خراسان رضوی برچسبها سازمان بهزیستی کشور بهزیستی آزمون استخدامی
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