تحقق تعهد ایجاد اشتغال برای ۱۸۲۰مددجوی بهزیستی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بابایان ظهر سه شنبه به مناسبت بزرگداشت هفته بهزیستی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همچنین در بخش مهارت‌آموزی، بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش مددجویان در مراکز دولتی رایگان بوده و در آموزشگاه ‌های آزاد نیز ۵۰ درصد هزینه ‌های آموزشی توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

بابایان بیان کرد: برش تعهد اشتغال استان در سال گذشته یک‌ هزار و ۳۵۰ نفر بود که این رقم برای سال ۱۴۰۵ به یک‌هزار و ۲۹ نفر تعدیل و برنامه‌ریزی شده است. تا این مرحله، از محل جز اول بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه، بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده است که پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ جز هفتم این بند، اعتبارات افزایش یابد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از تحت پوشش بودن بیش از ۶۷ هزار معلول در این استان خبر داد و ادامه داد: طرح‌های توانبخشی سازمان بر اساس استفاده از ظرفیت محلات و توانمندسازی اجتماع ‌محور پایه‌ریزی شده است.

بابایان اظهار کرد: هفته بهزیستی از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه با شعار «بهزیستی در کنار مردم» برگزار می‌شود و در این هفته ۱۷ واحد مسکن مددجویی در سطح استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به فعالیت مراکز نگهداری و توانبخشی استان افزود: مرکز آسایشگاه مهر، دومین مرکز تخصصی کشور در حوزه نگهداری بیماران اعصاب و روان است که بیش از ۱۰۰ بیمار در آن خدمات دریافت می‌کنند و حتی در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه داد.

۶۷ هزار معلول در آذربایجان غربی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

بابایان با اشاره به اینکه بیش از ۶۷هزار معلول در استان تحت پوشش بهزیستی هستند، تصریح‌کرد: در حال حاضر ۲۱ مرکز توانبخشی با بیش از ۲ هزار مددجو، ۲۰ مرکز نگهداری کودکان با ۳۰۰ فرزند و ۱۳ مرکز نگهداری سالمندان در استان فعالیت دارند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌ غربی با اشاره به مشارکت‌های مردمی خاطرنشان‌کرد: سال گذشته با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زکات فطریه جمع‌آوری شد که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.

۱۱۷ هزار کودک در پایگاه‌های غربالگری تحت معاینه تنبلی چشم قرار گرفتند

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان‌غربی هم در این نشست با بیان اینکه مهم‌ترین چالش حوزه معلولان، فراهم نبودن بستر مناسب برای حضور پررنگ آنان در جامعه است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷ هزار و ۵۷۹ معلول تحت پوشش بهزیستی استان هستند.

ایرج عبدالله‌پور افزود: از این تعداد، ۸ هزار و ۷۶۶ نفر دارای معلولیت بینایی، ۷ هزار و ۴۷۴ نفر معلولیت شنوایی، ۶ هزار و ۲۷۶ نفر معلولیت گفتاری، ۲۰ هزار و ۷۵۷ نفر معلولیت ذهنی، بیش از ۳ هزار نفر معلولیت روانی و بیش از ۲۱ هزار نفر معلولیت جسمی و حرکتی دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان‌ غربی با اشاره به خدمات ارائه شده در سال گذشته یادآورشد: ۸۴۱ میلیون تومان برای کاشت حلزون شنوایی کودکان، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مناسب‌سازی خودرو و محیط زندگی معلولان و ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تأمین پروتز هزینه شده است همچنین ۳ هزار و ۲۲۷ مورد «سما کارت» در سال گذشته برای معلولان صادر شده است.

وی اظهارکرد: بیش از ۱۱۷ هزار کودک در پایگاه‌های غربالگری تحت معاینه تنبلی چشم قرار گرفتند همچنین مشاوره ژنتیک یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه بهزیستی است و در سال گذشته ۲۲۴ زوج از این خدمات بهره‌مند شدند که در۵ مورد نیز خانواده‌هایی که دارای فرزند مبتلا به معلولیت بودند، پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای سقط درمانی مراجعه کردند.

عبدالله پور اظهار کرد: در نهایت، طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) به عنوان یکی از محورهای اصلی بهزیستی در راستای اجتماعی‌سازی خدمات دنبال شد که طی آن در بخش شهری ۲ میلیارد تومان برای رفع نیازهای معلولان مناطق حاشیه ‌نشین پرداخت شد.

وی اضافه کرد: همچنین تمامی روستاهای آذربایجان غربی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و ۱۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعتبار برای ارائه خدمات توانبخشی به معلولان ساکن در مناطق روستایی استان تخصیص و هزینه شد.

عبدالله پور ادامه داد: در حوزه خدمات مراکز روزانه و شبانه ‌روزی، هم‌ اکنون ۸۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی با ۴ هزار و ۳۶۷ خدمت ‌گیرنده در سطح استان فعال است که ۳ هزار و ۷۷۶ نفر از آن‌ها با یارانه بهزیستی اداره می‌شوند.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار آذربایجان غربی در اولویت فعالیت ها قرار دارد

معاون توسعه اشتغال و مسکن بهزیستی آذربایجان‌ غربی نیز در این نشست اظهار کرد: سال گذشته ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۱۵۰ نفر تعهد استان بود، اما با اجرای یک هزار و ۸۲۰ طرح اشتغال‌زا، ۱۵۸ درصد تعهدات محقق شد.

حمیدرضا سوری ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها، ۳۵۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و در قالب ۶ گروه کاری نیز فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شد.

سوری با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفت: در قالب طرح خدمات مالی خرد، برای ۲۰ گروه شغلی شامل زنان سرپرست خانوار و زنان ساکن محلات کم‌برخوردار، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: یکی از موانع اصلی در مسیر دریافت تسهیلات، ناتوانی برخی از زنان سرپرست خانوار در تامین ضامن بانکی بود که با تمهیدات بهزیستی، سازوکار حمایتی ویژه‌ای برای رفع مشکل ضمانت این افراد پیش‌ بینی و اجرا شد.

در خاتمه خبرنگاران از بخش های مختلف مرکز توانبخشی بیماران روانی ارومیه بازدید کردند.