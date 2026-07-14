تامین بیش از ۴ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برجی ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته بهزیستی در مشهد با اشاره به موفقیتهای سازمان در حوزههای اشتغال و مسکن اظهار کرد: این مجموعه در سال گذشته موفق شده است بیش از ۱۲۵ درصد از تعهدات اشتغالزایی خود را محقق کند که منجر به ایجاد بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی جدید شده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: در حوزه مسکن نیز، تاکنون ۴ هزار و ۴۶۳ واحد مسکونی برای مددجویان تأمین شده که نشاندهنده عزم جدی برای بهبود شرایط زندگی جامعه هدف است.
ارائه خدمات در ۷۳ مرکز مثبت زندگی
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر مراکز تحت پوشش بیان کرد: تیمهای نظارتی به صورت مستمر و نظاممند، نه تنها در مشهد بلکه در تمامی شهرستانها بر نحوه ارائه خدمات نظارت میکنند. وی اضافه کرد که در حال حاضر ۷۳ مرکز مثبت زندگی در حال ارائه خدمت هستند و برنامه این است که با بازنگری در مجوزها، تمامی خدمات مددکاری به این مراکز واگذار شود تا نیازهای مددجویان سریعتر شناسایی و رفع گردد.
برجی در ادامه به فعالیتهای حوزه سلامت اجتماعی و مراقبت از کودکان پرداخت و گفت: هماکنون نزدیک به ۲ هزار کودک در مراکز تحت پوشش بهزیستی حضور دارند و خدمات حمایتی و آموزشی دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از افتتاح یک مرکز تخصصی روزانه برای نگهداری کودکان در روز پنجشنبه خبر داد و تصریح کرد: این مرکز با هدف حمایت از خانواده و بازگشت کودکان به کانون گرم خانواده در مشهد فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی همچنین به نقش خط مشاوره ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۹۹ هزار تماس با این سامانه برقرار شده است.
برجی افزود: با وجود چالشهایی نظیر اضطراب و مسائل فردی، بررسی تماسها نشان میدهد که مشکلات خانوادگی و برخی آسیبهای اجتماعی در اولویت مشاورههای ارائهشده قرار دارند و بهزیستی با بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و متخصصان، تمامی تلاش خود را برای کاهش این آسیبها به کار گرفته است.
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