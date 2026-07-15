تحقق ۱۲۵ درصدی اشتغال مددجویان بهزیستی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه پلنگی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف یکی از مهمترین رویکردهای سازمان بهزیستی است، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال با هدف ایجاد استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و خروج مددجویان از چرخه حمایتهای مستمر انجام میشود و این برنامه ویژه افرادی است که توانایی بازگشت به بازار کار را دارند.
وی افزود: پیش از پرداخت تسهیلات، مددجویان بر اساس استعداد، علاقهمندی و تواناییهای فردی مورد ارزیابی قرار میگیرند و پس از طی فرآیند آمادگیسازی و مهارتآموزی، وارد مسیر اشتغال و کارآفرینی میشوند.
معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال، مسکن و توانمندسازی بهزیستی گلستان با اشاره به حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: سال گذشته به ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار، برای ایجاد کسبوکار، کمک بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی در قالب سرمایه کار پرداخت شد تا زمینه اشتغال پایدار آنان فراهم شود.
پلنگی از تشکیل ۱۷ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این گروهها با هدف توسعه مشاغل گروهی، افزایش درآمد و توانمندسازی اقتصادی زنان تحت پوشش تشکیل شدهاند.
وی با اشاره به مشوقهای بیمهای برای کارفرمایان اظهار کرد: بهزیستی علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغال، کارفرمایانی را که مددجویان را به کار میگیرند، از طریق پرداخت حق بیمه و سایر مشوقهای حمایتی پشتیبانی میکند تا زمینه اشتغال پایدار افراد دارای معلولیت و سایر جامعه هدف فراهم شود.
معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی گلستان همچنین از فعالیت دو مرکز پشتیبانی شغلی در گرگان و بندرگز خبر داد و گفت: این مراکز خدمات کاریابی، آموزش و پشتیبانی شغلی را به مددجویان دارای شرایط ویژه ارائه میکنند و برای هر فرد نیز یارانه اشتغال در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از سال جاری فعالیت ۱۷ تسهیلگر شغلی نیز در استان آغاز شده که وظیفه آنان شناسایی ظرفیتهای اشتغال، آمادگیسازی مددجویان و اتصال آنان به بازار کار است.
پلنگی با اشاره به عملکرد اشتغال استان گفت: تعهد اشتغال بهزیستی گلستان در سال ۱۴۰۴، ایجاد شغل برای ۷۵۱ نفر بود اما با ایجاد ۹۴۱ فرصت شغلی، ۱۲۵ درصد این تعهد محقق شد. برای سال ۱۴۰۵ نیز تعهد اولیه استان ۷۸۸ نفر است که با مصوبه سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور، این رقم به هزار فرصت شغلی افزایش یافته است.
وی افزود: سال گذشته ۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار اشتغال استانی به گلستان اختصاص یافت که بیش از ۹۲ درصد آن جذب شد و استان در این بخش رتبه نخست کشور را در میان دستگاههای اجرایی کسب کرد. همچنین از ۱۸۳ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز ۷۵ درصد جذب شد.
معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال، مسکن و توانمندسازی بهزیستی گلستان در ادامه به خدمات حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: بهزیستی در بخش مسکن، کمکهای بلاعوض ساخت، خرید و ودیعه مسکن، تسهیلات کمبهره، معافیت از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز، معافیت صدور پروانه ساختمانی و کمکهزینه لولهکشی گاز را به مددجویان ارائه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: کمک بلاعوض ساخت مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و علاوه بر آن، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی کمبهره نیز برای ساخت یا خرید مسکن پرداخت میشود.
پلنگی با بیان اینکه سال گذشته تعهد بهزیستی گلستان در حوزه مسکن ۳۵۱ واحد بود، افزود: با تأمین ۴۴۵ واحد مسکونی، ۱۲۷ درصد برنامه محقق شد و استان در این بخش نیز جزو استانهای برتر کشور قرار گرفت. برای سال جاری نیز ساخت یا تأمین ۴۶۴ واحد مسکونی هدفگذاری شده است.
وی همچنین از پرداخت ۹۹۲ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۸۲ خانوار در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری نیز ۳۲۲ متقاضی برای دریافت این تسهیلات شناسایی و به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال، مسکن و توانمندسازی بهزیستی گلستان با تأکید بر اینکه خدمات این سازمان تنها به حمایتهای معیشتی محدود نمیشود، اظهار کرد: توانمندسازی دانشآموزان و دانشجویان دارای معلولیت نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته سه هزار و ۵۳۴ دانشآموز دارای معلولیت از کمکهزینه تحصیلی ۱۲ میلیون تومانی بهرهمند شدند و برای ۷۷۳ دانشجوی تحت پوشش نیز ۴۴ میلیارد تومان شهریه پرداخت شد؛ به گونهای که با مشارکت دانشگاهها، دانشجویان دارای معلولیت عملاً از تحصیل رایگان برخوردار هستند.
پلنگی با اشاره به حمایتهای بیمهای از زنان سرپرست خانوار و اجرای برنامههای توانمندسازی، گفت: سیاست بهزیستی ایجاد فرصت برای استقلال اقتصادی و اجتماعی مددجویان است تا افراد توانمند بتوانند با اتکا به تواناییهای خود، زندگی مستقلی را تجربه کنند.
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